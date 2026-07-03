Mondiali 2026, agli ottavi passano Portogallo e Spagna

a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Le reti sono state realizzate da Perisic al ’52, al ’67 da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al ’90+3 dal neo-milanista Gonçalo Ramos su perfetto assist di Rafa Leao.Per fuorigioco al 60esimo è stato annullato un gol a CR7, e all’80esimo uno a Sucic e al 103′ uno a Gvardiol (decisivo il tocco di Perisic che era avanti a tutti). Al fischio finale prosegue il cammino dei lusitani che se la vedranno adesso con la Spagna, mentre la Croazia saluta Luka Modric, all’ultima partita in nazionale. Tra le fila dei croati tanti in lacrime per la delusione finale, compreso l’interista Sucic.

La Spagna batte 3-0 l’Austria al SoFi Stadium di Inglewood e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Le Furie Rosse superano i sedicesimi grazie alla doppietta di Oyarzabal (37’ e 89’) e alla rete di Pedro Porro (66’), mentre Cucurella si vede annullare un gol per un fallo di Cubarsi su Schlager (29’).

Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo di CR7.

