Haendel e i fuochi d’artificio sul Brenta per il lunedì che lancia l’Operaestate Festival

Il 6 luglio, con inizio alle ore 21,30, sarà una seconda grande festa a Bassano del Grappa per l’apertura di Operaestate Festival, edizione numero 46, con il concerto-evento Musica sull’acqua e per i Reali Fuochi d’artificio.

Protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto posizionata sul Ponte Vecchio, il simbolo della città, e la musica diffusa lungo le rive del fiume, accompagnata da spettacolari giochi pirotecnici lanciati da dieci piattaforme posizionate al centro del Brenta, a nord e a sud del Ponte, ad illuminarne la bellezza ritrovata dopo il recente restauro. E con la direzione artistica della Parente Fireworks che ha ideato i giochi di luce a basso impatto ambientale e acustico, che illumineranno il Ponte Vecchio, il fiume e le sue rive.

L’appuntamento è ancora più atteso dato che mercoledì scorso è stata sospesa per il maltempo l’aperturta ufficiale di questa edizione, ossia la prima nazionale di Legendary , spettacolare parata urbana della compagnia francese Remue-Ménage.

Ecco dunque che l’appuntamento di lunedì acquisisce un valore ancora maggiore. Sarà una celebrazione in musica con due composizioni di Georg Friedrich Haendel, nate per due occasioni altrettanto festose: Musica sull’acqua fu infatti composta per una festa sul Tamigi, voluta da Re Giorgio I, per il quale Haendel compone tre suite che vennero eseguite sul fiume, su una chiatta vicina a quella del sovrano. “Water Music” è dunque una composizione di musica di parata, capace di creare una forte suggestione figurativa: Haendel voleva infatti evocare l’immagine del corteo regale che scivola sull’acqua e l’effetto delle fanfare, che si rispondevano navigando tra il corteo regale, suscita ancora oggi l’immagine di una stupenda esibizione d’altri tempi.

Musica per i reali fuochi d’artificio, invece, fu scritta su commissione del re Giorgio II per celebrare la pace di Aquisgrana, e fu eseguita nel Green Park di Londra il 27 aprile 1749 durante i festeggiamenti con fuochi d’artificio. Le cronache dell’epoca parlano di una magnifica esecuzione diretta dal compositore stesso: con l’Ouverture che riflette un senso di solennità e grandiosità, e gli altri festosi brani che richiamano le tipiche danze di corte. Sarà proprio l’esecuzione di questa Suite che verrà accompagnata dai giochi pirotecnici lanciati dal fiume, a suon di musica, proprio come aveva previsto Georg Friedrich Haendel.

Informazioni per il pubblico

Per permettere il corretto svolgimento della manifestazione verranno attuate una serie di modifiche alla viabilità. Ponte della Vittoria sarà chiuso al traffico veicolare dalle 21.15 alle 22.45, chiuso al traffico pedonale dalle 20 alle 22.45. Per motivi di sicurezza non sarà possibile assistere allo spettacolo dal Ponte della Vittoria.

Sul Ponte Vecchio verrà posizionata l’Orchestra, amplificata lungo le rive dove stazionerà il pubblico. Il Ponte verrà chiuso al traffico pedonale dalle 20.30 a fine manifestazione, eccetto per i possessori di biglietto.

E’ pertanto consigliabile che dalle 20.30 il pubblico si posizioni già nell’area prescelta e indicata sul biglietto acquistato. (es. i possessori del biglietto area Via Macello, arriveranno da destra Brenta, i possessori del biglietto Porto di Brenta, arriveranno da sinistra Brenta)

Diverse le zone e gli ingressi a cui potrà accedere il pubblico:

• Per Porto di Brenta: 1. Sud – da Via Mure del Bastion 2. Nord – da Via Portici Lunghi – nei pressi dell’Urban Center

• Per Via Macello: 1. Sud – incrocio tra Via Macello e Vicolo Macello, 2. Nord – innesto di Via Macello da Via Angarano

• Via Volpato: 1. Sud – incrocio tra Via Volpato e Via Angarano 2. Nord – Incrocio tra Via G. Volpato e Vicolo Volpato

• Palazzo Sturm: entrata principale in via Schiavonetti

• Ponte Vecchio lato destro (arrivando da Angarano)

• Ponte Vecchio lato sinistro (arrivando dal centro storico)

• Camminamento sottoponte Ponte Nuovo: accesso dall’entrata sud di Via Porto di Brenta