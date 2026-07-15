Mondiali 2026: Spagna prima finalista, battuta 2-0 una Francia irriconoscibile
Francia-Spagna 0-2, il primo tempo. Al di là del fatto che la compagine transalpina non è scesa in campo, la differenza l’hanno fatta gli episodi perchè la Spagna non è apparsa irresistibile. La selezione guidata dal ct Luis de la Fuente subisce pochissimo e si accende improvvisamente: una costante in questo Mondiale. Ma anche tanta fortuna. L’episodio che sblocca il match arriva al minuto 22: clamorosa ingenuità di Lucas Digne che stende goffamente e inutilmente Yamal in area: rigore netto che Oyarzabal trasforma con un sinistro forte, angolato e a mezza altezza. L’attaccante della Real Sociedad sempre più bomber delle Furie Rosse in questo campionato del mondo di calcio con 5 reti.
Nel secondo tempo la Roja chiude il conto. Zero reazione francese con i 4 tenori più che spenti: Mbappé, Barcola, Dembele e Olise letteralmente impalpabili. E così la Spagna raddoppia al 58′: spettacolare uno-due tra Pedro Porro e Dani Olmo con quest’ultimo che in caduta serve l’assist per il 2-0 all’esterno destro del Tottenham. Mbappé prova a riaccendere i Bleus con qualche giocata individuale, ma a segnare sono ancora gli spagnoli con Yamal al 61′, rete annullata però per fuorigioco. Nei minuti di recupero poi è l’attaccante dell’Athletic Bilbao Nico Williams a sfiorare il tris. Spagna in finale, game over per la Francia di Deschamps: a breve il passaggio di consegne tra l’attuale ct transalpino e Zinedine Zidane.