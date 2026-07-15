Mondiali 2026: Spagna prima finalista, battuta 2-0 una Francia irriconoscibile

Più che Francia-Spagna, la prima semifinale di questi Mondiali 2026 sembrava Spagna-Isole Far Oer: Francia non pervenuta. Al Dallas Stadium, infatti, non c’è mai stata partita. Davvero un brutto modo per celebrare la festa nazionale del 14 luglio che ricorda la presa della Bastiglia e l’inizio della Rivoluzione francese. Per gli iberici invece: il massimo col minimo sforzo e accesso alla finalissima in programma domenica 19 luglio al MetLife di New York in New Jersey alle 21 ora italiana. Negli Stati Uniti saranno le 15. Adesso gli spagnoli attendono di conoscere il nome dell’avversaria che uscirà dalla semifinale Argentina-Inghilterra prevista oggi mercoledì 15 luglio. La Spagna nel frattempo sogna il bis dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica.

Francia-Spagna 0-2, il primo tempo. Al di là del fatto che la compagine transalpina non è scesa in campo, la differenza l’hanno fatta gli episodi perchè la Spagna non è apparsa irresistibile. La selezione guidata dal ct Luis de la Fuente subisce pochissimo e si accende improvvisamente: una costante in questo Mondiale. Ma anche tanta fortuna. L’episodio che sblocca il match arriva al minuto 22: clamorosa ingenuità di Lucas Digne che stende goffamente e inutilmente Yamal in area: rigore netto che Oyarzabal trasforma con un sinistro forte, angolato e a mezza altezza. L’attaccante della Real Sociedad sempre più bomber delle Furie Rosse in questo campionato del mondo di calcio con 5 reti.

Nel secondo tempo la Roja chiude il conto. Zero reazione francese con i 4 tenori più che spenti: Mbappé, Barcola, Dembele e Olise letteralmente impalpabili. E così la Spagna raddoppia al 58′: spettacolare uno-due tra Pedro Porro e Dani Olmo con quest’ultimo che in caduta serve l’assist per il 2-0 all’esterno destro del Tottenham. Mbappé prova a riaccendere i Bleus con qualche giocata individuale, ma a segnare sono ancora gli spagnoli con Yamal al 61′, rete annullata però per fuorigioco. Nei minuti di recupero poi è l’attaccante dell’Athletic Bilbao Nico Williams a sfiorare il tris. Spagna in finale, game over per la Francia di Deschamps: a breve il passaggio di consegne tra l’attuale ct transalpino e Zinedine Zidane.