Non apre il cancello ai dipendenti: trovato morto imprenditore 60enne

E’ grande il cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Ferdinando Zuccato, 60enne imprenditore trovato morto stamane, poco dopo le 8, nella sua abitazione di Marano Vicentino. A dare l’allarme i suoi dipendenti, insospettiti dai cancelli dell’azienda di Via del Progresso – una torneria impegnata nella lavorazione dei metalli – ancora stranamente chiusi.

Zuccato, che viveva da solo a pochi isolati dal capannone, è stato ripetutamente chiamato al telefono senza però dare mai risposta. Sul posto, allertati dalla sorella, si sono subito portati i Vigili del Fuoco e i sanitari del Suem che hanno quindi rinvenuto il corpo dell’uomo seduto sul divano, potendone soltanto che constatare il decesso per un probabile arresto cardiocircolatorio. La notizia della sua morte ha subito fatto il giro del paese e di tutto l’alto vicentino dove Zuccato, padre di due gemelle ancora impegnate negli studi universitari, era molto stimato oltre che conosciuto per il carattere gioviale e amante delle liete brigate. Un caso non dissimile da quello avvenuto, sempre a Marano, soltanto pochi mesi fa dove allora ad essere trovato senza vita era stato l’imprenditore Lorenzo Primultini: quasi coetanei, entrambi in buone condizioni di salute, per quanto noto. “Questi accadimenti lasciano l’amaro in bocca – commenta il sindaco Marco Guzzonato, raggiunto dalla notizia – e non possiamo che stringerci attorno a familiari ed amici. Ferdinando era una persona particolarmente apprezzata e sicuramente, pur nella tragicità del momento, resta ciò che di buono ha fatto per i tanti che gli hanno voluto bene”.

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