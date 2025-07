Mondiali di nuoto: a Singapore argento per Quadarella e Ceccon

Dopo aver fallito l’appuntamento con la medaglia alle Olimpiadi, Simona Quadarella torna a brillare e lo fa conquistando l’argento ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. La 26enne romana ha chiuso la prova dei 1500 metri stile libero in 15’31″79 stabilendo il record europeo al termine di una gara conquistata dalla super americana Katie Ledecky in 15’26″44.

Grande Quadarella. La portacolori del Circolo Canottieri Aniene aveva già mostrato di aver intenzione di prendersi un gradino del podio nelle eliminatorie dove, dopo aver provato a seguire il ritmo imposto dalla tedesca Isabel Gose, ha deciso di forzare mettendosi in scia all’australiana Lani Pallister fermando il cronometro in 15’47″43. Un tempo che le è valso il terzo crono parziale alle spalle dell’imprendibile Katie Ledecky e della stessa Pallister.

Thomas Ceccon non si ferma mai. Dopo aver smaltito le fatiche dei 50 metri farfalla, l’azzurro conquista una nuova medaglia ai Mondiali 2025. Il 24enne vicentino ha centrato l’argento nei 100 metri dorso, specialità di cui è campione olimpico, portando a tre i podi conquistati in questa rassegna iridata. Il portacolori delle Fiamme Oro Roma ha toccato la piastra in 51″90 terminando alle spalle soltanto del sudafricano Pieter Coetze, a segno con il crono di 51″85.

Nella rana finale centrata per Simone Cerasuolo. L’azzurro, dopo il miglior tempo fatto registrare in mattinata, ha firmato il secondo tempo assoluto. Il 22enne imolese ha stampato il crono di 26″64 al termine di una progressione che l’ha piazzato alle spalle soltanto del cinese Qin Haiyang (26″52). Fuori invece Nicolò Martinenghi che si è dovuto accontentare del tredicesimo crono in 27″03.