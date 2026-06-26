Mondiali: l’Ecuador ribalta la Germania e passa. Qualificate anche Costa d’Avorio, Giappone e Svezia

di finale come migliore terza con 4 punti. I tedeschi, già qualificati e sicuri del primo posto alla vigilia di questo match, vengono raggiunti in vetta a quota 6 dalla Costa D’Avorio che batte 2-0 Curaçao, ma chiude seconda perché la Nazionale teutonica è forte della vittoria nello scontro diretto.

Germania-Ecuador 1-2. New Jersey, MetLife Stadium: Germania avanti dopo soli tre minuti grazie a Leroy Sané che segna di sinistro dall’altezza del dischetto del rigore. Passano 5 minuti e l’Ecuador pareggia: fa tutto Angulo compreso il tiro da lontano che batte Neuer. Nella ripresa, al 77′, gli ecuadoriani completano il ribaltone: sugli sviluppi di un corner incertezza di Neuer, tocco ravvicinato di Plata e rete della vittoria sudamericana. Germania involuta, Ecuador spumeggiante come mostrato nelle prime due partite di questi Mondiali 2026 nonostante un pareggio e una sconfitta.

Curaçao, niente lieto fine da favola: 2-0 per la Costa d’Avorio. I caraibici chiudono all’ultimo posto con un solo punto. A Philadelphia, ivoriani in vantaggio al settimo minuto di gioco: il fenomeno Diomandé ubriaca di finte il suo marcatore e pesca Pepé che insacca. Ma Curaçao non si arrende e va vicino al pari in almeno due occasioni. Nel secondo tempo, al minuto 64′, una delle tante ripartenze della Costa D’Avorio è letale per Curaçao: l’attaccante del Villareal Nicolas Pepé fa doppietta. Game over.

Gruppo F: Olanda-Tunisia 3-1, Giappone-Svezia 1-1. L’Olanda batte la Tunisia e chiude prima con 7 punti. Secondo posto per il Giappone a quota 5 dopo il pareggio con la Svezia che avanza come migliore terza con 4 punti. A Kansas City, dopo un’occasione da gol per i nordafricani, dominio Oranje. Olandesi avanti dopo 3 minuti: il romanista Malen lavora un bel pallone sulla destra, serve Dumfries e il classico cross basso dell’esterno destro del Real Madrid provoca l’autorete di Skhiri. Al 7′ Brobbey firma il suo terzo gol in questo campionato del mondo di calcio.

Tunisia allo sbando come nell’1-5 con la Svezia e lo 0-4 col Giappone. A inizio ripresa, però, l’Olanda si addormenta e subisce il gol di testa di Mansouri. Al 62′ van Encke ristabilisce le distanze sempre con un colpo di testa. Ci spostiamo a Dallas dove il primo tempo tra nipponici e svedesi finisce a reti bianche. Nel secondo tempo, Giappone in vantaggio al 56′: gran palla dentro di Doan e diagonale vincente di Maeda. La risposta svedese arriva al 62′. Splendido tiro a giro di Elanga dal vertice destro dell’area e palla nell’angolino. Nel primo turno della fase a eliminazione diretta, l’Olanda se la vedrà col Marocco, mentre il Giappone sfiderà il Brasile.

Gruppo D: Turchia-Stati Uniti 3-2. La Turchia di Montella già eliminata batte gli Usa, già certi del primo posto e saluta il Mondiale con una vittoria anche se ininfluente per la classifica del gruppo D. Cinque in totale le reti al Sofi Stadium: dopo 3 minuti Trusty porta in vantaggio gli Stati Uniti, ma al 10’ i turchi pareggiano col madridista Guler e al 31’ sorpassano gli Usa con Kokcu. A inizio ripresa il 2-2 di Berhalter sembra mettere il punto al match, ma all’ottavo minuto di recupero Ayhan regala il successo alla Turchia, certo eliminata, ma almeno con tre punti. Ai sedicesimi, gli Stati Uniti sfideranno la Bosnia.

Paraguay – Australia è un noioso 0-0. I Socceroos, secondi nel gruppo D, ai sedicesimi incontreranno la seconda del gruppo G, ovvero una tra Egitto, Iran, Belgio o Nuova Zelanda. Il Paraguay invece deve ancora attendere per avere la certezza matematica del passaggio del turno. Nella classifica delle migliori terze è davanti a Corea del Sud, Scozia e alla terza del gruppo della Francia. Gli basterà mettersi un’altra squadra alle spalle per giocare i sedicesimi.