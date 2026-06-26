Previsioni 26-28 giugno: ondata di calore all’apice. Fino 39° sul vicentino
Situazione generale
Dall’Europa occidentale, i massimi valori di alta pressione, si sposteranno nel weekend verso est, puntando Italia e Germania. Non raggiungeremo i 44 gradi della Francia, ma alcune zone della Pianura Padana centrale potranno raggiungere i 40 gradi. Sul vicentino di poco non verrà raggiunta questa soglia, ma comunque verranno probabilmente abbattuti alcuni record di caldo per il mese di giugno. In montagna sarà bassa la probabilità di locali temporali di calore.
Venerdì 26 giugno
Bella mattinata soleggiata su tutta la provincia. Solo nel pomeriggio avremo modesti addensamenti nuvolosi lungo la fascia prealpina associati a locali piovaschi o temporali di calore, più probabili sulle zone settentrionali dell’Altopiano. Temperature in lieve aumento con massime in pianura tra 35 e 37 gradi.
Sabato 27 giugno
La “cupola rovente ” di alta pressione si sposta dalla Francia verso il Nord Italia, questo determinerà un ulteriore aumento delle temperature sul vicentino. Di notte le minime in pianura difficilmente scenderanno sotto i 24-25 gradi, mentre le massime toccheranno i 38 gradi. Forte sensazione di disagio fisico per l’alto tasso di umidità nell’aria. Non sono previste precipitazioni nemmeno sui monti. Zero termico a 4700 metri di quota.
Domenica 28 giugno
Non ci saranno sostanziali cambiamenti rispetto ai giorni precedenti. Da segnalare che alcune località del basso vicentino potranno toccare i 39 gradi, probabilmente verranno abbattuti dei record di caldo in alcune zone della provincia per il mese di giugno. La sera, sulle prealpi, non si esclude il passaggio di una cella temporalesca.
Tendenza nel lungo termine
Anche l’inizio della prossima settimana sarà rovente, con valori di 7-9 gradi oltre le medie del periodo. Per un calo termico di qualche grado bisognerà aspettare i primi giorni del mese di luglio.
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