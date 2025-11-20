Mondiali, sorteggio benevolo per l’Italia. Semifinale play off contro l’Irlanda del Nord

Urna benevola per l’Italia dal sorteggio dei Playoff Mondiale , che si è svolto a Zurigo nel quartier generale della Fifa. Gli azzurri affronteranno in semifinale in casa l’Irlanda del Nord che era tra le più abbordabili. In caso di qualificazione alla finale, la rivale degli Azzurri uscirà dalla sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. In questo caso il sorteggio ha stabilito chel’Italia giochi fuori casal’eventuale atto conclusivo. I playoff si giocheranno a marzo: il 26 le semifinali e il 31 le finali.

“L’Irlanda del Nord è una squadra fisica, squadra con mentalità che non molla mai, però dobbiamo giocarcela. Lo sto dicendo da tre mesi, sapevamo che dovevamo passare dai playoff, sapevamo che il nostro percorso era un percorso che prevedeva che dovessimo migliorare e guardiamo con fiducia in avanti. Speriamo di riuscire a fare le cose nel verso giusto”.“Qualunque squadra avessimo sorteggiato, sarebbe stata complicatissima da affrontare. Sarà bellissimo giocare contro una delle più grandi nazionali di sempre. È difficile per noi, ma il fatto di essere sfavoriti potremmo sfruttarlo come un vantaggio. Difficile basare una valutazione sulla partita dell’Italia contro la Norvegia, che è fortissima. Solo una si qualifica direttamente ed è stata la Norvegia ma questo non significa nulla per l’Italia”.