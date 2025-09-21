Mondiali volley, Italia inarrestabile: travolge l’Argentina e vola ai quarti
Soddisfatto de Giorgi. “Sono molto contento, abbiamo giocato una partita solida cavandocela molto bene soprattutto negli scambi lunghi, ce ne sono stati diversi. Ora dobbiamo recuperare e poi pensare al prossimo avversario. Aver giocato un match decisivo con l'Ucraina ci ha aiutato a sviluppare la giusta mentalità. Ora avremo le nostre opportunità e ce la giocheremo”.
“Forza Italia sempre” esulta Michieletto che aggiunge: “L'Argentina ha giocato bene, ma noi abbiamo aumentato il nostro livello rispetto al girone, è stata una partita dura. Ogni incontro dei Mondiali è difficile, ci sono state diverse sorprese finora ma noi vogliamo rimanere un'altra settimana qua”.
L'Italia raggiunge Turchia (3-1 all'Olanda) e Polonia (3-1 al Canada) tra le squadre qualificate ai quarti di finale. Ora sul cammino degli azzurri una tra Finlandia e Belgio: con i Diavoli rossi – che hanno battuto la squadra di De Giorgi nel girone – scatterebbe l'operazione rivincita.