Mondiali volley, Italia inarrestabile: travolge l’Argentina e vola ai quarti

E' tornata la grande Italia.– giustiziera dei campioni olimpici della Francia – con forza, spirito e personalità. Ein corso in Thailandia. I parziali recitano 25-23, 25-20 e 25-22. Inizio complicato per l'Italvolley, ma i muri e Michieletto invertono l'inerzia del match. Dopo un secondo parziale in scioltezza, il terzo set si gioca punto a punto e viene indirizzato da tre ace di Romanò nel finale. Grande prestazione di capitan Giannelli, Mpv della sfida contro l'Albiceleste.

Soddisfatto de Giorgi. “Sono molto contento, abbiamo giocato una partita solida cavandocela molto bene soprattutto negli scambi lunghi, ce ne sono stati diversi. Ora dobbiamo recuperare e poi pensare al prossimo avversario. Aver giocato un match decisivo con l'Ucraina ci ha aiutato a sviluppare la giusta mentalità. Ora avremo le nostre opportunità e ce la giocheremo”.



“Forza Italia sempre” esulta Michieletto che aggiunge: “L'Argentina ha giocato bene, ma noi abbiamo aumentato il nostro livello rispetto al girone, è stata una partita dura. Ogni incontro dei Mondiali è difficile, ci sono state diverse sorprese finora ma noi vogliamo rimanere un'altra settimana qua”.

L'Italia raggiunge Turchia (3-1 all'Olanda) e Polonia (3-1 al Canada) tra le squadre qualificate ai quarti di finale. Ora sul cammino degli azzurri una tra Finlandia e Belgio: con i Diavoli rossi – che hanno battuto la squadra di De Giorgi nel girone – scatterebbe l'operazione rivincita.