MotoGP: al Mugello, pole da record per Pecco Bagnaia

Grande festa al Mugello per Francesco Bagnaia: è del centauro Ducati infatti la pole position del Gran Premio d’Italia classe MotoGP. Per la 6° tappa 2023 del Motomondiale, in una Q2 minacciata dalla pioggia, Pecco chiude al comando le qualifiche con il tempo record di 1.44.855; la sua Desmosedici precede i fratelli Marquez, con la Honda di Marc che partirà dalla seconda piazza al fianco della Ducati Gresini di Alex. Nelle battute finali, alta tensione tra Bagnaia e Marc Marquez: il pilota italiano si è lamentato con l’ex “Marcziano” per averlo distratto con l’uscita aggressiva dai box in fase di lancio.

Pecco Bagnaia: un’altra pole, un’altra prestazione da incorniciare. Per quanto riguarda gli altri centauri in lizza, ottima prestazione di Jack Miller su KTM, con l’australiano passato dalla Q1 che piazza la sua moto in seconda fila davanti alla Pramac di Jorge Martìn e alla Ducati VR46 di Marco Bezzecchi. Terza fila per Aleix Espargarò su Aprilia, seguito da Zarco e Rins. Mentre Binder, con l’altra KTM, cade nel finale e partirà decimo al fianco di Luca Marini ed Enea Bastianini.

Gli altri piazzamenti. Beffato in Q1 lo spagnolo Maverick Vinales con l’Aprilia. Il pilota iberico sarà costretto a partire dalla quinta fila al fianco delle due Yamaha di Morbidelli e Quartararo per soli 32 millesimi. Tanto, infatti, è bastato a Jack Miller per mettere la sua KTM davanti alla RS-GP di Noale che comunque precede la Honda LCR di Nakagami che condivide la sesta fila con Pirro e Oliveira.

Qualifiche nuovamente da dimenticare per Raul Fernandez. Con l’ennesima caduta del pilota di Aprila RNF che pertanto scatterà dalla settima fila tra la Gresini di Fabio Di Giannantonio e la GasGas dell’omonimo Augusto Fernandez. Ultima fila, invece, per Lorenzo Savadori e Jonas Folger.

Tag: Bagnaia, Marquez, Mugello, Gran Premio, GP d’Italia, MotoGP, Motomondiale, Yamaha, Aprilia, Bezzecchi