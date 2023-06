Scivola lungo la ferrata, nel panico escursionista 32enne. Interviene il Soccorso Alpino

Intervento dei soccorritori questa mattina attorno alle 11 quando, su richiesta del gestore del Rifugio Bertagnoli, in Valle del Chiampo, è stato attivato il Soccorso Alpino di Recoaro – Valdagno, impegnato in un concomitante addestramento di Stazione a Campogrosso. Un escursionista, che si trovava in compagnia di altre due persone, era infatti scivolato per alcuni metri lungo la Ferrata Viali al Monte Gramolon, sbattendo un ginocchio e trovandosi quindi nel panico per la caduta.

Una squadra si è avvicinata in fuoristrada al Bertagnoli, per poi risalire a piedi la ferrata dove, nel frattempo, un altro gruppo di escursionisti aveva aiutato a scendere il 32enne di Rovigo di una sessantina di metri – rispetto ai 100 di distanza dalla base dove si trovava. I soccorritori lo hanno quindi preso in carico, rassicurandolo e calandolo infine per l’ultima porzione del percorso fino a terra, per poi arrivare al sentiero e da lì accompagnarlo al Rifugio.

