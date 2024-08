MotoGp, Bagnaia vince la Sprint Race in Austria. Domani la gara lunga

Per Bagnaia è la 7^ vittoria Sprint, la 3^ quest’anno dopo Mugello ed Assen e con il risultato di oggi aggancia in testa alla classifica Martin. “Devo migliorare nelle Sprint. E’ il momento di spingere” aveva annunciato il campione alla vigilia del Gran premio austriaco. E infatti ha battuto lo specialista delle gare veloci, Jorge Martin, al Red Bull Ring, annullando così il leggero distacco in classifica. Adesso i due avversari sono pari in vetta al Mondiale, a quota 250 punti.

È stata una gara fatta di sorpassi e controsorpassi quella tra Bagnaia e lo spagnolo sia nei primi due giri, che su tempi da qualifica: Pecco ha chiuso la seconda tornata con un tempo di due decimi inferiore alla pole dell’anno scorso. Errore di Martin: è finito lungo ed è rientrato in pista non rispettando l’obbligo di cedere un secondo. Un long lap di penalità per lui che l’ha messo momentaneamente al terzo posto, mentre il piemontese allungava in testa. Bagnaia ha trovato il modo, nel finale, di provare qualche mappa in previsione del Gran Premio di domani.

Terzo posto di Bastianini nel Mondiale: è stato protagonista di una corsa d'attacco alle spalle dei primi. Enea si è guadagnato il quarto posto, dietro ad Aleix Espargaro sull'Aprilia (podio inatteso), duellando con Morbidelli e Miller.

Un super Pecco Bagnaia fa il vuoto e vince la Sprint Race in Austria. Il pilota Ducati ha preceduto Martin (ora agganciato in testa alla classifica piloti) e Aleix Espargaro.Scivolata e ritiro per Marc Marquez mentre era in seconda posizione, out anche Augusto Fernandez, Rins e Bradl., unfit dopo la lussazione della spalla.