MotoGP, Marc Marquez vince al Mugello davanti ad Alex e a Di Giannantonio. Bagnaia giù dal podio

Dopo pole e Sprint, lo spagnolo della Ducati vince anche la gara lunga mettendosi alle spalle la Ducati Gresini del fratello Alex e la VR46 di Fabio Di Giannantonio, che firma una grande rimonta fino al podio. È la quinta affermazione stagionale per l'attuale leader del Mondiale, la numero 93 in carriera.

Deluso Francesco Bagnaia, per lui solo quarto posto. Spinto dall’atmosfera del Mugello, Pecco prova in tutti i modi ad arginare lo strapotere dei Marquez. Ci riesce nei primi giri, incantando con una battaglia a suon di sorpassi e controsorpassi con Marc. L'italiano non bada ai rischi: tenta un incrocio di traiettoria e tampona il compagno di squadra, poi viene superato anche da Marquez Jr ma torna in testa. Quindi la fuga dei fratelli. Alex va in testa al sesto passaggio ma Marc non lo molla, lo tallona per poi fulminarlo all’inizio della nona tornata con una staccata durissima. I decimi di distacco aumentano inesorabili. La delusione di Pecco si completa al penultimo passaggio, quando perde anche l’ultimo gradino del podio, superato da Diggia.

Quinto posto per Marco Bezzecchi con la sua Aprilia, prima moto non Ducati al traguardo. Prova opaca per Franco Morbidelli, sesto al traguardo dopo un long lap penalty per aver buttato fuori la Ktm di Maverick Vinales.

Con la vittoria del Mugello Marc Marquez allunga in vetta al Mondiale: +40 su Alex Marquez e +110 su Bagnaia. ''Vincere con Ducati al Mugello è una sensazione fantastica” commenta il leader della MotoGP. Poi aggiunge: “Sono super felice. All'inizio ho provato a gestire la gara, Pecco e Alex mi hanno messo un po' di pressione. Ho usato un po' di cautela e poi ho dato il tutto per tutto per allungare”.