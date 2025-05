Moto Gp, Marquez vince la Sprint Race di Le Mans. Si ritira Bagnaia per una scivolata al secondo giro

Marc Marquez vince la Sprint Race di Le Mans e fa 6 su 6 in stagione nelle gare del sabato. Sul podio anche suo fratello Alex e Aldeguer. Quarto Quartararo, quinto Vinales. Marc torna dunque in testa alla classifica del mondiale: ora ha 2 punti di vantaggio su Alex e 31 su Bagnaia.

Si è invece ritirato Pecco Bagnaia, protagonista di una scivolata al secondo giro mentre si trovava in quarta posizione alle spalle di Alex Marquez. Il pilota Ducati ha provato a rialzare la sua GP25 per tornare in pista, ma è stato costretto a ritirarsi. Il direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, commenta: “Mi dispiace un po’ per Pecco, perché aveva fatto un bel fine settimana. È sempre stato veloce, mentre questa mattina in qualifica con la gomma morbida ha fatto un po’ più di fatica e poi c’è stata questa scivolata in gara. Peccato veramente. Per fortuna ha sbagliato durante la Sprint, quindi i punti persi sono pochi. Sicuramente bisogna cercare di evitare questi errori”.