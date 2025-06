MotoGP,  Marc Marquez vince la gara sprint, terzo Pecco Bagnaia 

Marc Marquez, in sella alla sua Ducati, ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Italia, nono appuntamento del Mondiale di MotoGp. Sul circuito del Mugello il leader della classifica piloti, nonostante un problema in partenza, è riuscito a risalire dalla quinta alla prima posizione in due giri e ha così battuto il fratello Alex (su Ducati Gresini). Completa il podio al terzo posto Pecco Bagnaia (su Ducati), appena davanti a Maverick Vinales (su Ktm Tech3). A seguire tris di italiani con Fabio Di Giannantonio quinto (su Ducati VR46), Marco Bezzecchi sesto (su Aprilia) e Franco Morbidelli settimo (su Ducati VR46). Cadute invece per le Ktm di Pedro Acosta e Brad Binder. Nella classifica piloti Marquez è ora a +35 punti sul fratello e a +98 su Bagnaia.

“Ci ho provato, quando ho visto che Marc non è partito bene ho pensato che dovevo attivarmi – ha commentato Alex Marquez – Poi quando ho attaccato Bagnaia ho visto che Marc era già lì, ho pensato 'Ma come fa?!'”. “Per il resto – ha continuato il pilota – ho dato il 100%. Quando ho visto che Pecco mollava un po', ho deciso di controllare”. Poi sulla sfida con suo fratello ha detto: “Con uno così, che è un po' un camaleonte a seconda del giro, è difficile lottare, ma ci stiamo provando”.

“Onestamente mi sento amareggiato – ha detto Bagnaia -, avrei voluto lottare per la vittoria. Ma in questa stagione non riesco a fare quello che vorrei”. “Cercherò di lavorare duramente per progredire e migliorare“, ha aggiunto ancora il pilota italiano che al Mugella ha omaggiato Ligabue. Bagnaia ha mostrato su Instagram il casco con la scritta Balliamo sul mondo e il disegno del sole presente sulla copertina del primo album di Ligabue, “un artista che mi ha ispirato per tutta la carriera e di cui sono molto fan”, ha raccontato. L’omaggio al rocker di Campovolo cade nel giorno della sua esibizione sul palco della RCF Arena a Campovolo di Reggio Emilia.