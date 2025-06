Frontale fra due auto: quattro le persone ferite

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È di quattro feriti il bilancio di un violento frontale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 21 giugno, a Montecchio Precalcino.

Intorno alle 19.20 di oggi, i Vigili del fuoco e Suem 118 sono intervenuti in via Roma per un frontale tra due vetture.

La squadra dei vigili del fuoco proveniente da Schio con un’autopompa e un’autobotte, ha messo in sicurezza le vetture, mentre il personale del 118 ha preso in cura i quattro occupanti delle auto. Presenti per assicurare la sicurezza degli operatori e per i rilievi del caso i carabinieri di Dueville. L’intervento si è concluso alle ore 20.30 circa.