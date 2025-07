Comitato “paladino” del quartiere: “Doppio senso dei tram è un male per attività e cittadini”

Prosegue il confronto tra il Comitato San Felice e l’Amministrazione comunale di Vicenza sulla proposta di introdurre il doppio senso di marcia per gli autobus elettrici lungo Corso SS. Felice e Fortunato. Dopo una serie di incontri interlocutori, il Comitato è stato nuovamente ricevuto dal Sindaco Giacomo Possamai e dall’Assessore Cristiano Spiller.

Alla riunione hanno partecipato anche le “Vetrine del Centro Storico” e numerosi cittadini, consolidando un fronte civico deciso a difendere la vivibilità e l’identità del quartiere. Durante i colloqui precedenti e nell’ultimo appuntamento, i rappresentanti del Comitato hanno intravisto segnali di apertura da parte del Comune, che sembra disposto ad ascoltare con maggiore attenzione le istanze emerse dal territorio. Nel mentre, il Comitato ribadisce però convintamente la sua contrarietà alla modifica viaria proposta, che comporterebbe l’eliminazione di parcheggi e pista ciclabile, 200 transiti aggiuntivi al giorno, e rischi di degrado urbano analoghi a quelli già osservati in altre aree cittadine. In risposta, viene rilanciata una proposta alternativa ritenuta tecnicamente praticabile: far transitare gli autobus su Viale Milano e Viale Roma, mantenendo la funzionalità senza compromettere la qualità urbana.

Il dialogo, tuttavia, non si ferma. Sono già in programma ulteriori incontri e confronti con l’Amministrazione comunale per definire soluzioni condivise. Anche le associazioni di categoria Ascom e Confesercenti hanno manifestato il desiderio di partecipare a un tavolo urgente, sottolineando la necessità di decisioni partecipate. “Ci fa piacere registrare segnali di ascolto, ma serve continuità nel dialogo e un reale ripensamento delle scelte. La difesa del quartiere non si ferma qui”, affermano i referenti del Comitato che conta quasi trecento iscritti. In attesa dei prossimi sviluppi, San Felice resta al centro della discussione sulla mobilità, come laboratorio di cittadinanza attiva e resilienza urbana.

