MotoGP negli Usa: prime libere nel segno di Rins che precede l’Aprilia di Vinales

Prime prove libere ad Austin in vista del Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento stagionale della MotoGP. Svetta la Suzuki di Alex Rins: il pilota spagnolo, che ha chiuso con il tempo di 2:04.007, precede l'Aprilia di Vinales, la Ducati ufficiale di Jack Miller e la Yamaha di Quartararo. E’ stata una prima sessione di libere molto veloce e ricca di sorprese, con 13 piloti racchiusi in un secondo e ben sette in cinque decimi. Il rientrante Marc Marquez fa segnare il quinto crono, mentre l’unico italiano tra i primi 10 è Bastianini con il settimo tempo.

Il riscatto di Rins. Dopo aver accusato alcuni problemi in Argentina con il motore della sua GSX-RR andato a fuoco, l’iberico ad Austin rivede i fantasmi di Termas de Rio Hondo dopo pochi minuti dal semaforo verde delle libere del venerdi con la Suzuki che lo lascia a piedi. Con il cambio di moto, e soprattutto con il rifornimento, lo spagnolo spinge al massimo fino a guadagnare il primo posto, staccando di soli otto millesimi l’Aprilia che vuole confermarsi dopo il trionfo in terra argentina.

Il ritorno di Marquez. Il “Cabroncito”, tornato in sella alla sua Honda dopo due gare di stop conseguenti alla diplopia causata dalla caduta di Mandalika, si mette alle spalle tutti i problemi su una pista che conosce bene e che in passato lo ha consacrato “Capitan America”. L’otto volte campione del mondo precede il compagno di squadra Pol Espargarò.

Gli altri tempi delle prime libere. Attardate le altre Desmosedici in pista, con Martìn che non va oltre il 14° tempo seguito da Marini (16°), Bezzecchi (20°) e Di Giannantonio (24°). L’unica Yamaha che sorride è quella del campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Le altre M1 infatti arrancano: Morbidelli è 17° davanti a Dovizioso, Binder solo 22°. Ora riflettori puntati sulla FP2, sulla FP3 e sulla sessione di qualifica per la pole.