MotoGP, Valencia: Martin vince la Sprint e accorcia su Bagnaia

. Lo specialista Jorge Martin, infatti, a Valencia vince la sua ottava Sprint Race dell'anno e annulla il primo match point da titolo iridato per Francesco Bagnaia, che non va oltre il quinto posto. Nell'ultima minigara della stagione, alle spalle dello spagnolo del team Pramac si piazzano: Brad Binder con la KTM Red Bull e Marc Marquez su Honda. Mentre Pecco è preceduto anche dall'Aprilia di Maverick Vinales partito dalla pole position.

La situazione in classifica piloti alla vigilia dell'ultimo Gran Premio. Con il successo nella Sprint, Jorge Martin riduce di un terzo il suo ritardo dal campione del mondo in carica, scendendo da -21 a -14. Ma in gara a Bagnaia, in caso di trionfo dell'iberico, basterà chiudere al quinto posto per confermarsi campione del mondo. Tornando alla Sprint: sesto e settimo posto, rispettivamente, per Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

La griglia di partenza del GP della Comunità Valenciana. Prima della Sprint sono andate in scena le qualifiche per la gara e in questa occasione Bagnaia ha fatto meglio. Per il centauro torinese, secondo crono alle spalle dell'Aprilia del poleman Maverick Vinales. Mentre Jorge Martin non è andato oltre il sesto tempo e quindi partirà dalla seconda fila. Fino a oggi, dopo la vittoria nella Sprint, lo spagnolo ha sempre deluso in gara; se dovesse essere così anche stavolta, Bagnaia potrà stappare lo champagne.

La cronaca della Sprint Race sul circuito Ricardo Tormo. Bagnaia scatta meglio di tutti ma Vinales si riprende il comando dopo due curve. Martin è già terzo dalla seconda fila e va all'attacco di Pecco, creando un po' di scompiglio. Ne approfittano Binder e Marc Marquez, subito passato da Martin. Bagnaia solo quinto alla fine del primo dei tredici giri di gara. Pessimo avvio di Zarco, decimo al secondo giro. Bezzecchi infila Quartararo per la sesta piazza ma il francese della Yamaha finisce a terra al quarto giro subito dopo aver superato Bagnaia.

Il gran finale. I primi quattro allungano sul campione in carica. Binder passa Vinales ma lo spagnolo risponde subito con il controsorpasso. Il sudafricano ci riprova e prende la testa della corsa. Bagnaia inizia a trovare ritmo e tenta di riagganciare i primi quattro. Martin salta Vinales per la seconda posizione, poi il pilota Aprilia scala quarto a vantaggio di Marquez, mentre Jorge prende il comando delle operazioni superando la KTM ufficiale. A cinque giri al termine, seguito ma non attaccato da Di Giannantonio e Bezzecchi, Pecco si avvicina a Vinales, però, negli ultimi giri il gap dalla Aprilia per la Ducati torna ad allargarsi e finisce così. Ora riflettori puntati sull'ultima e decisiva gara dell'anno: a Valencia, partenza domenica 26 novembre alle 15 ora italiana.

Tag: MotoGP, Valencia, Motomondiale, Bagnaia, Martin, Team Pramac, Ducati, Sprint Race