Fuggono dal gregge, asini “in visita” al cimitero. Fotonotizia

Chi dice che dopo la festività di Ognissanti i cimiteri si svuotano dovrà ricredersi. No, in verità non si tratta di persone, ma a far visita alle tombe del camposanto di Thiene nel pomeriggio di oggi, ci ha pensato una comitiva di asini pare sfuggiti ad un gregge di passaggio e già presente nella campagna limitrofa alla città dalle prime ore della giornata.

I quadrupedi, senza arrecare particolare danno se non l’assaggio di qualche foglia qua e là, sono stati immortalati da un fiorista al lavoro proprio in zona. Divertite le prime reazioni dei passanti tra stupore e simpatia: un animale spesso deriso, quasi mortificato, capace invece di incidere sull’emotività grazie alla sua particolare natura e non a caso per questo un vero e proprio medico, tramite l’onoterapia, nell’assistere soprattutto varie forme di disabilità nei bambini.