Napoli, è qui la festa! Gli azzurri di Conte battono il Cagliari e conquistano lo scudetto

Napoli campione d’Italia: canta Napoli. Festa grande all’ombra del Vesuvio per la conquista del quarto scudetto nella storia del glorioso club azzurro fondato nel 1926. Anticipi tricolore di campionato per la 38esima e ultima giornata di Serie A: al Maradona i partenopei battono 2-0 il Cagliari, inutile il 2-0 con cui l’Inter passa a Como con reti di De Vry e Correa., un punto meno dei neo campioni d’Italia: una quota molto bassa rispetto alle scorse stagioni. Un autentico passaggio di consegne dopo il dominio interista della stagione scorsa. Il resto del programma di giornata andrà in scenae i nomi delle altre due squadre che retrocederanno in B col Monza.

E’ soprattutto lo scudetto di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Quando c’è da vincere il tricolore, l’ex tecnico di Juventus e Inter è una garanzia e il presidente del Napoli intelligentemente lo ha ingaggiato al termine dell’annata 2023-24, letteralmente disastrosa per il Napoli dopo i fasti spallettiani di un anno prima. Non aver centrato la qualificazione alle Coppe Europee, come previsto, si è rivelato un vantaggio per Conte che ha scelto pure di uscire dalla Coppa Italia a dicembre per concentrarsi esclusivamente sul campionato. Conte e De Leurentiis entrano così nella storia di questo club. ADL in particolare, visto che è stato capace di vincere due scudetti come Corrado Ferlaino ma senza quel fenomeno di Diego Armando Maradona.

Il Napoli: la squadra che più di tutte è stata al comando in questa stagione dopo la partenza shock con lo 0-3 incassato a Verona. Mancava l’ultimo sforzo ed è puntualmente arrivato contro i sardi a Fuorigrotta: a segno due pretoriani di Antonio Conte come McTominay e Lukaku, giocatori simbolo di questa squadra. Come spesso accade nel calcio, dunque, la squadra con la rosa più forte a livello qualitativo e quantitativo è stata battuta.