Nations League: l’Italia vince in Ungheria e vola alle Final Four

Dopo tante amarezze, su tutte la seconda mancata partecipazione consecutiva ai Mondiali, finalmente una bella soddisfazione per l’Italia di Roberto Mancini. Nell’ultima gara del girone di Nations League, gli azzurri passano per 2-0 a Budapest contro l’Ungheria, scavalcano i magiari in extremis in classifica, e conquistano l’accesso alle Final Four.

Un successo firmato Raspadori-Dimarco. L’ItalMancini domina il primo tempo, sbloccando il risultato dopo 27’ con un gol di Raspadori che approfitta di una clamorosa incertezza della retroguardia avversaria. L’attaccante del Napoli dunque ci ha preso gusto dopo aver deciso la sfida di venerdi scorso contro l’Inghilterra. Nella ripresa: Dimarco raddoppia al 52’, poi Donnarumma abbassa la saracinesca.

Appuntamento con le Final Four. L’altra sfida, ininfluente, tra Inghilterra e Germania, finisce 3-3. Questa pertanto la classifica finale del Gruppo 3: Italia 11 punti, Ungheria 10, Germania 7, Inghilterra 3 e già retrocessa in Lega B. Per la seconda volta di fila l’Italia centra la qualificazione alle Final Four di Nations League, in programma tra il 14 e il 18 giugno.

Un mini-torneo di prestigio. Gli azzurri saranno protagonisti con Olanda, Croazia e una tra Spagna e Portogallo. Il rinnovamento della rosa con nuovi innesti, la solidità della difesa a tre, la corsa di Dimarco e i gol di Raspadori sono stati gli elementi chiave delle ultime due vittorie, i primi punti da cui partire per provare a ricostruire la Nazionale in vista delle qualificazioni agli Europei del 2024.