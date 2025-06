Nazionale: c’è attesa per il nome del nuovo Ct

Sul fronte Nazionale sono ore calde. Si aspetta la scelta del ct che dovrà prendere l’eredità di Luciano Spalletti. Al momento si lavora per Gattuso che ha dato massima disponibilità e aspetta che la Federazione sciolga le ultime riserve. In giornata si attendono passi avanti.

Il ringhio è stato l’unico contattato dopo il no di Claudio Ranieri. Inizialmente l’alternativa al senior advisor della Roma era Stefano Pioli ma l’allenatore aveva preso un impegno con la Fiorentina. Nel ventaglio delle possibilità tre Campioni del Mondo 2006 – presenti anche De Rossi e Cannavaro -, ma nessun casting.

Gennaro Gattuso ha una storia importante con la Nazionale, iniziata già nelle giovanili. Poi l’esordio nella nazionale maggiore il 23 febbraio 2000 contro la Svezia, la prima delle 73 partite disputate con la maglia Azzurra. Il suo risultato più grande è stata la vittoria del Mondiale di Berlino nell’estate 2006.

In merito al no di Claudio Ranieri alla Nazionale, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato: “È una persona molto seria e quello che apprezzo di lui, merce rara nel mondo dello sport e del calcio, è che quando dà la parola, qualunque cosa succeda, la rispetta. E questo è quello che ha fatto Ranieri. La mia opinione è che avrebbe da subito sostenuto una sua non disponibilità. Se ci fossero state le condizioni per poterlo fare sicuramente avrebbe preso seriamente in considerazione l’opportunità”.