Non solo Sinner al Roland Garros: avanzano anche Cobolli, Darderi, Zeppieri ed Errani

Parigi si tinge d’azzurro: ben otto italiani al secondo turno del Roland Garros. Buon momento per il movimento tennistico azzurro, avanzano Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri e per le donne Sara Errani.

Flavio Cobolli conferma il suo grande stato di forma: dopo la semifinale persa a Ginevra contro Ruud, il romano numero 53 del mondo, approda al 2° turno del Roland Garros per la prima volta in carriera, dopo aver battuto in quattro set l’atro nascente serbo Hamad Medjedovic, campione alle Next Gen Finals 2023. Prossimo avversario il danese Holger Rune. La partita si archivia in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-1, con Darderi, che gestisce molto bene i momenti importanti dell’incontro e cancellando un set point nel tiebreak del secondo.

Debutto vincente anche per Luciano Darderi. Il 22enne nato in Argentina, ha sconfitto senza problemi l’australiano Rinky Hijikata. 6-3, 7-6, 6-1 i parziali per l’azzurro che affronterà l’olandese Tallon Griekspoor vittorioso su Mackenzie McDonald.

La magica sera degli azzurri è caratterizzata anche dalla magnifica rimonta di Giulio Zeppieri che elimina il francese Adrian Mannarino in una partita rivelatasi più semplice di quanto predicesse la classifica: 4-6 6-2 6-1 6-2 in due ore e mezza, con il transalpino, numero 20 del tabellone

Per le donne Sara Errani, arriva al secondo turno del torneo francese, dopo aver battuto la slovacca Anna Karolina Schmiedlova con il punteggio di 6-3 6-2. Ora per l’azzurra la numero 22 del seeding, l’americana Emma Navarro, che oggi ha archiviato agevolmente la pratica Zeynep Sonmez. Tra le due, divise sulla carta d’identità da 14 anni, non ci sono precedenti.