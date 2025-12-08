Nuoto, trionfo azzurro agli Europei in vasca corta. Italia regina del medagliere

Nei 200 delfino al maschile il primatista europeo Alberto Razzetti chiude al sesto posto ma l’impresa la compie appena quaranta minuti dopo con i 400 misti: parte forte a delfino, gestisce a dorso, poi a rana, e resistendo alla fatica a stile libero chiude nettamente primo in 3’58’’79 confermandosi campione Europeo della distanza.

Simona Quadarella non poteva chiudere senza una medaglia d’oro. Dopo due argenti con primati italiani nei 400 e 800 stile, tolti alle icone Pellegrini e Filippi nuota una gara in solitario per trionfare in scioltezza in 15’29’’93. La romana questa volta non migliora sé stessa ma raggiunge al titolo in vasca corta nei 1500 che paradossalmente non aveva mai vinto.

L’Italia non delude nemmeno nelle staffette che avevano regalato i primi successi a questa storica spedizione. La 4×50 mista donne è di bronzo con Cocconcelli, Burato, Di Pietro e ancora Curtis decisiva nella rimonta finale. Oro all’Olanda con una grande Stenbergen capace di togliere nella prima frazione a dorso il primato Europeo alla Curtis. Ma quest’Europeo non poteva che chiudersi con un oro di una staffetta maschile: en plain azzurro, con i ragazzi italiani capaci di vincerle tutte. Compreso la 4×50 mista, epilogo di una manifestazione trionfale. Quartetto composto da Lazzari, Cerasuolo, Stefanì e Deplano che confermano questa staffetta sul tetto d’Europa per la terza volta consecutiva, davanti a Francia e Spagna, in una gara in cui gli azzurri detengono anche il record del mondo.