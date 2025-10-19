Ceccon si tuffa nella moda e scalda il web: per la maison Armani è lui l’uomo del momento

Nel mondo della moda, l’autenticità è la nuova eleganza. E Thomas Ceccon, nuotatore vicentino classe 2001, incarna perfettamente questa filosofia. Scelto come volto della campagna Emporio Armani autunno/inverno 2025 e 2026, Ceccon porta in passerella non solo il fisico scolpito da anni di allenamenti, ma anche uno stile sobrio e magnetico che lo ha reso un vero sex symbol — già emerso con forza alle Olimpiadi di Parigi 2024 — senza mai perdere la sua natura riservata e alla mano.

La sua ascesa nel nuoto è stata fulminea e costante. Già a Tokyo 2021 aveva mostrato il suo potenziale, ma è nel biennio successivo che Ceccon ha consolidato il suo status di fuoriclasse. Ai Mondiali di Budapest 2022 ha conquistato l’oro nei 100 dorso, stabilendo il record del mondo in 51″60, un tempo che ha riscritto la storia della disciplina. A Parigi 2024 è arrivata la consacrazione olimpica, con l’oro nei 100 dorso e una presenza scenica che ha catturato l’attenzione non solo degli appassionati di sport, ma anche del mondo fashion.

Nonostante il clamore mediatico, l’atleta scledense ha mantenuto intatta la sua riservatezza. Allenato da Alberto Burlina, ha sempre preferito parlare con i risultati, evitando le luci della ribalta se non strettamente necessarie. Eppure, proprio questa discrezione ha reso ancora più potente il suo impatto come testimonial Emporio Armani. Nelle immagini firmate da Giampaolo Sgura, il suo sguardo deciso e la sua fisicità elegante raccontano una mascolinità contemporanea, fatta di forza e consapevolezza, ma anche di misura e autenticità.

La scelta di Giorgio Armani di puntare su Ceccon non è casuale. Il brand ha da sempre un legame profondo con lo sport, e in Ceccon ha trovato un interprete perfetto: un atleta che incarna i valori dell’impegno, della disciplina e della bellezza naturale. Un’icona che nuota tra medaglie e stile, portando con sé l’orgoglio di Vicenza e l’eleganza di un’Italia che sa vincere con grazia.

