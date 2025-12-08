Mosca intensifica attacchi in Ucraina. Leader Ue: via libera a utilizzo asset russi
La premier Giorgia Meloni ha avuto ieri una conversazione telefonica con il presidente ucraino Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana e ha annunciato a Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà domani alle ore 10 per discutere dell'Ucraina, ha reso noto la Rappresentanza della Slovenia, che detiene la presidenza per il mese di dicembre e ha convocato la seduta insieme a Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia e Corea. Intanto i leader dei Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), e Polonia, Irlanda, Svezia e Finlandia, hanno scritto una lettera all'Ue per ribadire il loro pieno sostegno alla proposta della Commissione europeo per l'utilizzo degli asset russi congelati a favore di un prestito all'Ucraina.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà domani alle ore 10 per discutere dell'Ucraina, ha reso noto la Rappresentanza della Slovenia, che detiene la presidenza per il mese di dicembre e ha convocato la seduta insieme a Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia e Corea. Intanto i leader dei Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), e Polonia, Irlanda, Svezia e Finlandia, hanno scritto una lettera all'Ue per ribadire il loro pieno sostegno alla proposta della Commissione europeo per l'utilizzo degli asset russi congelati a favore di un prestito all'Ucraina.
Il capo della delegazione ucraina alle trattative sul piano di pace, Rustem Umerov, ha reso noto che il Presidente Zelensky riceverà il briefing completo sul contenuto delle trattative e i documenti relativi con gli Stati Uniti oggi. “L'obiettivo principale di noi ucraini era quello di ottenere dagli americani informazioni complete sui loro colloqui a Mosca e tutte le bozze delle proposte di questo momento per poterle discutere nei dettagli con il Presidente ucraino”, ha spiegato Umerov.
La Russia, intanto, intensifica le operazioni militari su più aree dell'Ucraina con una serie di attacchi coordinati condotti attraverso droni e missili ipersonici, che raggiungono nuovamente anche la capitale Kiev. Gli attacchi notturni con droni in tutta l'Ucraina, hanno ferito civili, danneggiato abitazioni e innescato numerosi incendi con bombardamenti che hanno colpito Chernihiv, Okhtyrka e la regione di Kiev. Una persona è stata uccisa nella regione di Dnipropetrovsk, dove si registrano anche due bambini feriti. Un drone russo si è schiantato vicino a un condominio a Chernihiv nelle prime ore del mattino ferendo tre persone e causando danni significativi. L'esplosione ha anche danneggiato le finestre e un gasdotto, che i soccorritori hanno spento.