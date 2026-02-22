Olimpiadi invernali, altre tre medaglie per l’Italia, siamo a quota 30

, specialità skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.e allo svizzero Alex Fiva. Quarto il giapponese Satoshi Furuno. Quello di Deromedis è il decimo oro per l'Italia alle Olimpiadi invernali di casa.

L'Italia diventa così la 5^ nazione nella storia a raggiungere quota 30 medaglie in un'Olimpiade invernale. Chiudiamo con dieci discipline a medaglia : -1 uno dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018). Frantumato il record di 20 podi di Lillehammer del 1994!

Sale a sei il numero degli argenti, 13 i bronzi, per ventinove medaglie in totale.

Quella di Deromedis e Tomasoni è la prima doppietta di questi Giochi: in un sol colpo, ventottesima e ventinovesima medaglia della spedizione.

Al traguardo, Simone e Federico si abbracciano e si gettano a terra, davanti a un pubblico in festa. Non ci credono, ma è tutto vero. Federico piange, alza gli occhi al cielo con una dedica speciale nel cuore. Per la fidanzata Matilde Lorenzi, sciatrice morta il 28 ottobre 2024 dopo una caduta in allenamento in Val Senales.



Stasera la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dalle ore 20.30 all'Arena di Verona. Il tema della cerimonia sarà “Beauty in Action”, un tributo alla bellezza in movimento in tutte le sue forme. Tra i protagonisti attesi ci sono Roberto Bolle, Gabry Ponte, Achille Lauro, Benedetta Porcaroli e i Major Lazer. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera azzurri.