La fiamma paralimpica è transitata per il Vicentino. Festa a Bassano, Thiene e Vicenza

Passaggio nel Vicentino oggi per la Fiamma Paralimpica, transitata per Bassano del Grappa, Thiene e Vicenza. La fiaccola sta per raggiungere Verona, dove domani sera all’Arena si terrà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026.

Il passaggio rientra nel percorso complessivo della staffetta che è partita da Castelfranco Veneto per concludersi a Padova, toccando diversi Comuni del territorio e coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e realtà sportive e portando entusiasmo ovunque.

Qui Bassano

“Abbiamo offerto ancora uno splendido esempio di accoglienza, calore e inclusione. Ringrazio i numerosi cittadini e le associazioni che si sono uniti per questo importante momento per la nostra città, con il migliore augurio a tutti gli atleti che dai prossimi giorni si sfideranno in occasione dei Giochi Paralimpici”. Così il sindaco di Bassano Nicola Finco ha commentato a caldo il passaggio della Fiamma Paralimpica. Il convoglio a seguito della Fiamma, con tutti i tedofori, si sono radunati nel piazzale dello stadio Mercante, per poi spostarsi nella Caserma Montegrappa e scendere lungo viale Venezia, transitando in viale delle Fosse dove sono stati accolti, all’altezza del monumento dedicato al Generale Giardino, dall’Amministrazione comunale e da numerose associazioni di volontariato. La carovana ha quindi proseguito con il suo percorso verso sud, transitando lungo discesa Brocchi, piazzale Cadorna, di fronte al Tempo Ossario, per attraversare infine il Ponte della Vittoria con arrivo in viale Diaz.

Qui Thiene

“Oggi Thiene ha vissuto un momento speciale” ha commentato il sindaco di Thiene Giampi Michelusi -. La Fiamma Paralimpici è passata per la nostra città, accolta con entusiasmo e partecipazione da tanti cittadini, studenti e famiglie. Thiene ha risposto con calore e orgoglio al passaggio dei tedofori, dimostrando ancora una volta quanto lo sport sappia unire, emozionare e trasmettere valori importanti come inclusione, coraggio e determinazione. Un piccolo grande momento che ci avvicina allo spirito delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, ricordandoci che ogni traguardo è possibile quando si cammina insieme”.

Qui Vicenza

La città di Vicenza vivrà non una ma ben due giornate di grande valore simbolico e sportivo: dopo il passaggio dei tedofori oggi, domani venerdì 6 marzo dal Parco della Pace parte “Pedalando verso l’Arena – Bike day inclusivo Vicenza-Verona”.

Oggi pomeriggio il convoglio della fiaccola è partito da via Battaglione Framarin e si è concluso in viale Trissino, attraversando alcune delle principali arterie cittadine, tra cui corso Palladio.

Venerdì Vicenza sarà punto di partenza della terza edizione di “Pedalando verso l’Arena”, bike day inclusivo promosso da Asi Veneto in collaborazione con l’Associazione Pedalando – Movimento di Resistenza al Parkinson. Il ritrovo è previsto alle 8 al Parco della Pace (ingresso principale, strada Sant’Antonino 59), dove verrà allestita l’area di raduno all’interno dello spazio adiacente all’hangar 1 (o sotto l’hangar 2 in caso di pioggia). La partenza della pedalata è fissata per le ore 9.30, con arrivo previsto intorno alle ore 14.30 in Piazza San Zeno a Verona.

