Pechino 2022, due argenti per l’Italia: Lollobrigida nel pattinaggio velocità e Fontana nella staffetta mista di short track

Altra medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel hanno chiuso la finale a quattro alle spalle della Cina dopo le cadute di Ungheria e Canada. Per Arianna Fontana questa è la nona medaglia olimpica in carriera, un primato nella storia di questo sport che diventa l'atleta più medagliata in assoluto nello short track nella rassegna a cinque cerchi con nove medaglie complessive ottenute. In Italia, negli sport invernali, solo Stefania Belmondo ha fatto meglio di lei, con 10 medaglie Olimpiche. Non solo: a segno in 5 Olimpiadi su 5, raggiunge Gabriella Paruzzi (5), mentre il primato assoluto negli sport bianchi spetta ad Armin Zoeggeler, con 6 podi in 6 Giochi.

“Il nostro è uno sport di nicchia, dobbiamo sempre stare all'estero o pattinare in Italia ma all'aperto. Dentro questa gara c'è tutto. C'è stato un momento in una curva in cui mi sono passati in mente mio marito, la mia famiglia, la mia squadra. Adesso hanno gioito ma prima hanno sofferto insieme a me, da quando ho iniziato con un percorso non sempre in pianura, anzi posso dire in salita. Ora mi viene da sorridere e non posso che essere orgogliosa di me stessa”.