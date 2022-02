Di Maio lascia comitato di garanzia del movimento. Grillo: “Passare da ardori giovanili a maturità”

Intanto Beppe Grillo commenta le dimissioni e poi sul blog titola “5 stelle polari”: “La nostra rivoluzione democratica è chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno. Abbiamo cinque stelle polari, le cinque parole chiave di Italo Calvino per il nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità. La nostra visione del mondo è sempre la stessa – sottolinea Grillo, aggiungendo: “Vogliamo costruire un futuro più sostenibile, equo, partecipato, accessibile e digitale”. E sulle “cinque stelle polari”, precisa che “le vorremmo oggi realizzare con indicazioni concrete e strutturate”. commenta le dimissioni e poi sul blog titola “5 stelle polari”:senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno. Abbiamo cinque stelle polari, le cinque parole chiave di Italo Calvino per il nuovo millennio: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità. La nostra visione del mondo è sempre la stessa – sottolinea Grillo, aggiungendo:E sulle “cinque stelle polari”, precisa che “le vorremmo oggi realizzare con indicazioni concrete e strutturate”.

Dopo le dimissioni di Di Maio,: “Il giusto e dovuto passo indietro di Di Maio rispetto al suo ruolo nel Comitato di garanzia costituisce un elemento dirispetto alle gravi difficoltà a cui ha esposto la nostra comunità, che merita un momento di spiegazione in totale trasparenza. Il confronto delle idee e la pluralità delle opinioni non è mai stata in discussione. Questo però non significheràcon gli iscritti e con i cittadinie personali, dache minano l'unità e la medesima forza politica del Movimento. Adesso è il momento di concentrarsi su progetti e programmi, come ci viene suggerito proprio da Beppe Grillo con una riflessione ispirata alle Lezioni americane di Calvino”.