Apprensione sui Colli Berici per l’incendio al tetto di un’abitazione. Nessun ferito (VIDEO)

Si sono mosse più squadre da due distaccamenti dei vigili del fuoco vicentini nel primo pomeriggio di venerdì in territorio di Villaga, per prestare soccorso a una famiglia che si è vista del fumo fuoriuscire dalla copertura della propria casa.

L’allarme lanciato alle 14.40 di ieri è stato raccolto dal comando provinciale del 115 che ha subito attivato i colleghi pompieri di Lonigo e Vicenza, inviando sul posto in località Pozzolo, sui Colli Berici, ben 14 operatori che si sono subito “armati” di idranti per circoscrivere il rogo ed evitare quindi l’estensione del fuoco all’intera abitazione a serio rischio.

Per tutto il pomeriggio in via Garzola tra boschi e filari è stato un via vai di forze dell’ordine e di pronto intervento, dopo un primo accertamento dovuto sull’assenza di persone ferite o intossicate. I presenti si erano messi autonomamente in salvo. I pompieri arrivati da Lonigo e dalla caserma del capoluogo con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala, due mezzi di supporto hanno completato le operazioni di spegnimento riuscendo nella missione primaria di scongiurare la propagazione dell’incendio, che ha comunque devastato un’area di tetto di circa 30 metri quadrati.

Le cause del fuoco improvviso scaturito poco dopo l’orario di pranzo sarebbero di natura accidentale, probabilmente derivanti da una canna fumaria difettosa. Danni assortiti si sono riscontrati nel sottotetto, nelle travature di legno e altro per le conseguenze da fumo, con ammontare delle spese di ripristino al momento da quantificare. Per tutto il giorno ieri sono proseguire le operazioni di bonifica dell’area, vista la presenza di altri edifici e vegetazione intorno. Sul posto anche il sindaco Eugenio Gonzato, insieme ai carabinieri della stazione di prossimità per verificare lo stato delle cose.