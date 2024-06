Primo Cda dell’era Oaktree: Beppe Marotta è il nuovo presidente dell’Inter

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà Beppe Marotta il presidente dell’Inter: l’attuale amministratore delegato area Sport del club prenderà il posto di Steven Zhang. Ad annunciarlo con una nota ufficiale è stata la società nerazzurra, nel giorno in cui all’hotel Palazzo Parigi di Milano si riunisce l’assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio di amministrazione, il primo dell’era Oaktree. “Internazionale Milano S.p.A. (“Inter” o il “Club”) – si legge nel comunicato – annuncia oggi la proposta nomina di Giuseppe Marotta a nuovo presidente e la nuova composizione del Consiglio di amministrazione della Società, che sarà confermata dall’Assemblea degli azionisti che si terrà a Milano in data odierna. Le nomine proposte fanno seguito al recente cambio di proprietà del Club. Il 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”) hanno assunto la proprietà dell’Inter a seguito del mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell’Inter”.

“Grazie Oaktree per la fiducia dimostrata – le prime parole di Marotta -. Questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell’Inter”.



Il comunicato del fondo Oaktree – proprietario del club dallo scorso 21 maggio, per effetto dell’escussione del pegno sulle azioni a garanzia di un prestito da 275 milioni non rimborsato da Zhang – annuncia anche i membri del nuovo cda: “Nell’ambito del suo focus sulla stabilità operativa e finanziaria dell’Inter, ha proposto la nomina dei seguenti nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Renato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Carlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree; Delphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo; Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & Advisory”.

Oaktree detiene adesso, attraverso le controllanti lussemburghesi, il 99,6% dell’Inter. Il resto appartiene ai piccoli azionisti.