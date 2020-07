Real Madrid: Mariano Díaz positivo al covid

C’è un calciatore positivo al covid nel Real Madrid. Si tratta di Mariano Díaz, attualmente in isolamento, che dovrà restare in quarantena: l’attaccante dominicano non si è allenato e dovrà saltare con ogni probabilità la sfida di Champions con il Manchester City, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale della manifestazione.

Il giocatore, classe ’93, come il resto della squadra ha avuto alcuni giorni liberi dopo la conquista del titolo: al ritorno dalla breve vacanza il club ha effettuato i test di controllo sui suoi giocatori e Mariano Diaz è risultato positivo. Il brasiliano è in salute e rispetterà il protocollo sanitario presso il domicilio.

Per il tecnico, Zinedine Zidane, a livello agonistico non si tratta di una perdita significativa in vista della Champions, in quanto aveva già escluso Mariano dai propri progetti. Intanto, il Real è tornato ad allenarsi dopo la settimana di riposo concessa alla squadra successivamente alla vittoria della Liga.