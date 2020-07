Previsioni meteo 28-29/07. Settimana afosa, qualche temporale sui rilievi

Ecco le previsioni meteo di Arpav per i prossimi giorni.

Un’area anticiclonica interessa il Mediterraneo determinando condizioni di prevalente stabilità fino a martedì con temperature in aumento, specie nei valori massimi, che si porteranno sopra la media del periodo. Tra mercoledì e giovedì lieve cedimento della pressione associato a correnti umide occidentali in quota determineranno condizioni di maggiore instabilità con qualche precipitazione sparsa sulla regione con temperature che si manterranno su valori superiori alla media del periodo. Venerdì tempo generalmente stabile con valori termici pressoché stazionari.

martedì 28. In pianura in prevalenza soleggiato; sulle zone montane sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme.

Precipitazioni. Nel corso del pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di locali temporali, specie sui settori dolomitici, in possibile estensione, verso sera, alle zone pedemontane e a parte della pianura centro-settentrionale.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in ulteriore aumento con valori sopra la media del periodo.

mercoledì 29. Schiarite alternate ad annuvolamenti più frequenti sulle zone interne della pianura e su quelle montane, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni. Dalla tarda mattinata probabilità in aumento di rovesci e temporali da locali a sparsi dapprima sulle zone montane (probabilità medio-alta 50-75%); in successiva estensione nel corso del pomeriggio/sera alle zone pedemontane e su parte della pianura settentrionale e occidentale (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature. Minime in aumento, stazionarie in quota; massime senza notevoli variazioni in pianura, in lieve diminuzione in quota.

giovedì 30. Al mattino cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite, più probabili dalle ore centrali, ma con ancora nubi cumuliformi al pomeriggio specie sui rilievi. Possibili locali rovesci o temporali in montagna specie al pomeriggio. Temperature minime in ulteriore aumento, massime senza notevoli variazioni.

venerdì 31. Sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti annuvolamenti durante le ore centrali sui rilievi e zone interne della pianura ma con precipitazioni generalmente assenti. Temperature senza notevoli variazioni.