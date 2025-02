Recupero di A: la Fiorentina demolisce l’Inter e sale al quarto posto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Serie A. I minuti di recupero di Milan-Inter e Roma-Napoli con le reti in extremis di nerazzurri e giallorossi, avrebbero potuto rappresentare la classica sliding door scudetto in favore dei campioni d’Italia; soprattutto in vista del recupero del match di Firenze saltato il primo dicembre scorso per il grave problema al cuore di Edoardo Bove, gara valida per il 14esimo turno. E invece all’Artemio Franchi si registra una clamorosa disfatta per la squadra di Simone Inzaghi: clamorosa perchè l’Inter non perdeva con 3 gol di scarto dal maggio 2019 (accadde contro il Napoli) e non cadeva con due gol di scarto da due anni (anche quella volta contro il Napoli). Proprio quel Napoli che dunque rimane capolista con tre punti di vantaggio.

Il risultato finale di Firenze: 3-0 per la Viola trascinata da un super Kean. L’ex juventino è letteralmente rinato con la maglia dei gigliati. La doppietta rifilata ai nerazzurri consente all’attaccante della Nazionale di staccare l’interista Thuram e salire al secondo posto in solitaria nella classifica marcatori: 15 reti a un solo gol dal capocannoniere Retegui. Padroni di casa in vantaggio grazie a Ranieri. Adesso, con il recupero disputato, possiamo anche scrivere che la compagine di Antonio Conte a fine girone d’andata ha vinto il platonico titolo di campione d’inverno. Titolo platonico ma significativo: statisticamente, infatti, vale mezzo scudetto perchè nella maggior parte dei casi i campioni d’inverno poi si laureano campioni d’Italia.

La cronaca della partita del Franchi. Si riparte dal 16′, ovvero il minuto dell’interruzione causata dal malore occorso a Bove. La formazione di Palladino, nonostante le numerose assenze, sfodera una prestazione intensa e aggressiva. L’Inter segna con Carlos Augusto ma il Var annulla per fuorigioco. Il tris matura tutto nel secondo tempo, anche perchè in pratica i nerazzurri non scendono in campo. Al 60′ Ranieri è il più rapido a sfruttare un calcio d’angolo, poi al 68′ Kean capitalizza l’assist di Dodo con un colpo di testa. La doppietta dell’ex bianconero si materializza all’89’ con il centravanti che sfrutta l’errore di Dimarco. Il successo consente alla Viola di agganciare la Lazio al quarto posto con 42 punti. Fa festa anche Edoardo Bove, presente a bordocampo e pronto a correre ad abbracciare i suoi compagni in occasione delle tre reti.