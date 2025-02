Dalla Prefettura l’ok agli autovelox in una ventina di strade, compresa bretella dell’Albera e Costo

E’ arrivato ieri, 5 febbraio, dalla Prefettura il “via libera” all’installazione di autovelox in una ventina di strade della provincia di Vicenz: potranno essere riattivati quelli che era presenti prima dello stop imposto dalla sentenza della Corte di Cassazione quasi un anno fa, ma ne potranno essere installati anche di nuovi. La sentenza, come si ricorderà, richiedeva l’omologazione dei dispositivi per poter considerare valide le sanzioni.

Ora che la Prefettura ha dato il suo ok, i diversi gestori delle strade potranno scegliere di attivarli. Fra quelli più “temuti” dagli automobilisti, ci sono l’autovelox sulla provinciale del Costo, sulla cui riattivazione ci saranno alcune valutazioni da fare, e quello lungo la statale 47 Valsugana, a Valbrenta, la cui riattivazione potrebbe essere questione di ore. Tra le altre strade figurano anche via Aldo Moro a Vicenza e la pericolosa bretella dell’Albera.



La decisione è giunta con un decreto prefettizio al termine della riunione della Conferenza Permanente – Sezione Incidentalità che si è tenuta ieri, 5 febbraio, presieduta dal Prefetto Filippo Romano e alla presenza sia dei vertici delle forze dell’ordine che dei rappresentanti degli enti gestori delle strade.



L’elenco delle strade dove potrà esserci l’autovelox

– Ss47 della Valsugana

– Ss53 Postumia

– Sp247 Riviera Berica

– Sp248 Marosticana

– Sp349 Costo

– Sp350 Valdastico

– Sp124 Priabona

– Sp8 Berico-Euganea

– Sp19 Dorsale dei Berici

– Sp51 “Viceré”

– Sp52 “Bassanese2

– Sp73 “Campesana”

– Via Quintarello a Quinto Vicentino

– Via Piave a Quinto Vicentino

– Via Santa Romana all’esterno dell’abitato di Schiavon

– Sp131 (via Santa Teresa) all’esterno dell’abitato di Schiavon

– Via Peraro all’esterno dell’abitato di Schiavon

– Sp134 dir/ Via Europa a Valdagno

– Traforo Schio-Valdagno

– Viale Aldo Moro a Vicenza

– Sp349 VAR (Bretella a sud della z.i. di Schio)

– Sp46 TANG (Bretella dell’Albera)

– Sr246 VAR, di proprietà di Veneto Strade

