Roland Garros 2021: avanzano Cecchinato, Seppi e Paolini. Out Caruso e Travaglia

Marco Cecchinato conquista il secondo turno del Roland Garros 2021. Il tennista palermitano, dopo un esordio altalenante, riesce a rimontare il giapponese Yasutaka Uchiyama 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Al prossimo turno lo attenderà l’australiano Alex De Minaur, che ha travolto 6-2, 6-4, 7-6 l’altro azzurro Stefano Travaglia.

Nel primo set Cecchinato arranca, forse no riesce a prendere le misure del giapponese che approfitta di un passaggio a vuoto del palermitano e si prende il primo break della partita, valido per il 3-1. Il nervosismo fa il resto e il suo avversario chiude facilmente i conti nel nono gioco. Nel secondo parziale il palermitano sembra tornato in campo con un altro spirito e infatti si prende il break con un fantastico rovescio. Ancora efficace il numero 83 al mondo nel terzo set e in quello finale, Cecchinato ottiene il controbreak nel terzo game. Peccato per l’eliminazione di Stefano Travaglia. In caso di vittoria ci sarebbe stato infatti un derby tutto azzurro.

Accede al secondo turno anche Andreas Seppi: il bolzanino ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, dopo oltre due mesi di stop per l’ormai consueta infiltrazione all’anca. Contro i pronostici, il n.21 del ranking e 20 del seeding, è stato battuto in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6 (8), 4-6, 6-4 dopo 3 ore e 36 minuti di gioco.