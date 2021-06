Covid, Zaia: “Dal 3 giugno vaccini per i 12-39enni”. Nel vicentino solo 41 ricoverati

Dalla mezzanotte del 3 giugno “via libera a tutti con l’apertura dell’agenda per le vaccinazione dai 12 ai 39 anni“. Lo ha detto, parlando di “giornata storica”, il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa a Marghera nella sede della Protezione civile. Zaia ha spiegato che saranno disponibili “700 mila prenotazioni, con agenda aperta fino al 4 agosto” e che sono in arrivo 1.092.000 dosi entro la fine del mese di giugno.

“Per gli over 40 – ha aggiunto – ci sono fino al 3 giugno ancora 30 mila posti liberi in agenda, poi si parte per la fascia d’età 12-39, che in Veneto sono 1,4 milioni di persone, dei quali 16 mila già vaccinati. Rispetto alle previsioni che ci sono state date il 23 aprile abbiamo ricevuto il 30% di dosi in meno”. Il presidente ha spiegato anche che una quota del nuovo carico di dosi sarà destinata a luglio alle farmacie e i medici di base.

Quanto alla terza dose in autunno, Zaia ha sottolineato che “al momento non c’è alcuna evidenza scientifica, ma sono convinto che ci sarà. In autunno avremo l’antinfluenzale e la campagna Covid, non si possono mischiare ma pare si potranno fare due iniezioni, una per braccio nello stesso momento”. Ieri le vaccinazioni in Veneto sono state oltre 30.800. “Sopra gli 80 anni – ha spiegato il presidente della Regione – il 98% è vaccinato; nella fascia 70-79 siamo arrivato all’87,8%, 60-69 siamo all’81%, 50-59 al 73%, 40-49 anni al 54%”.

La situazione del contagio da Sars-Cov2 in Veneto, oggi vede solo 106 i nuovi contagi in 24 ore, con una incidenza ferma allo 0,41%. Gli attualmente positivi ad oggi sono complessivamente 8.137 i positivi. 653 le persone ricoverate (28 meno di ieri), delle quali 76 in terapia intensiva. 9 le vittime nelle ultime 24 ore. Per quel che riguarda il vicentino, nell’Ulss 7 Pedemontana le persone ricoverate e positive sono 23: 21 all’ospedale di Santorso (4 delle quali in terapia intensiva) e 2 nell’ospedale di comunità di Marostica. Nell’Ulss 8 Berica, invece, sono 18 i ricoverati, tutti al San Bortolo di Vicenza e di questi 2 sono in terapia intensiva. Complessivamente gli attualmente positivi sono 1.183 in provincia di Vicenza. La pandemia, dall’inizio nel febbraio 2020, ha provocato in terra berica 69.844 contagi: 66.540 i guariti, 2.121 le persone decedute, 1.183 gli attualmente positivi.