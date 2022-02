Sci alpino, Mayer vince il Super G ed entra nella storia: è il primo a conquistare tre olimpiadi di fila

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vittoria storica per Matthias Mayer ai giochi olimpici invernali di Pechino. L’austriaco si porta a casa un’incredibile medaglia d’oro nello sci alpino, mettendo così a segno un record che resterà nel tempo: è il primo sciatore a prendersi il gradino più alto del podio in tre olimpiadi consecutive. Si triplica dunque la gioia dopo questo nuovo trionfo. Mayer si aggiudicò l’oro nella discesa libera a Sochi nel 2014 e il Super G a PyeongChang nel 2018.



Oggi è riuscito nell’impresa di domare “the rock”, come viene chiamata la pista di queste olimpiadi in Cina. La medaglia d’oro è arrivata con un tempo di 1:19.94, con l’americano Ryan Cochran-Siegle staccato di soli 4 centesimi e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde indietro di 42 centesimi. Nulla da fare per gli italiani, decisamente lontani rispetto al vincitore austriaco. Matteo Marsaglia (primo degli azzurri) è arrivato diciottesimo, Dominik Paris addirittura ventunesimo. Brutta caduta invece per Christof Innerhofer che non è riuscito neanche a terminare il percorso. Sono usciti dalla gara anche Marco Odermatt e Beat Feuz.

“Per me nel super-G era già chiara la cosa” – sono le parole di Paris -. Quando non sei al top, quando ci sono queste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Il tracciato è abbastanza stretto, una pista non così difficile ma con un tracciato che ti mette in difficoltà ogni tanto”. “Mayer ha fatto qualcosa di incredibile nella sua carriera, soprattutto nei grandi appuntamenti” – è l’entusiasmo mostrato da Innerhofer per la vittoria del collega -. In tutti i grandi appuntamenti è da guardare con invidia per come scia. Lui è sempre molto tranquillo e sereno”.

Per quanto riguarda invece le qualificazioni del gigante parallelo di snowboard, si qualifica per gli ottavi con il quarto tempo il 41enne azzurro Roland Fischnaller che in questo momento sta mirando all’unica medaglia che ancora manca al suo palmarès. Approdano agli ottavi anche Mirko Felicetti, decimo tempo, e Daniele Bagozza, quattordicesimo. Intanto, la star del freestyle Eileen Gu riesce a conquistare il suo primo oro. La 18enne nata negli Usa, a San Francisco, e in gara per la Cina, ha vinto il titolo inaugurale del big air di freeski femminile.