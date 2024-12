Sci, Sofia Goggia terza nel SuperG di St Moritz. Vonn torna dopo quasi 6 anni ed è 14ª

Dopo il successo e il secondo posto di Beaver Creek,vinto dall’austriaca Cornelia Huetter davanti a Lara Gut, nel giorno del ritorno in gara della statunitense Lindsey Vonn. E l’Italia brilla con 4 atlete nelle prime sei: dietro a Goggia finiscono Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano. Altre due azzurre nelle prime 15: Bassino 11^ e Melesi 13^.

“Tre podi in tre gare non è assolutamente male: chiaramente so che rispetto a come ho sciato oggi c’è del margine. Ma va bene, non sempre tutte le ciambelle escono col buco. Hütter è stata molto veloce ovunque, io a tratti, a scatti: ma dopo l’infortunio mi piace vivere giornata per giornata”dice Sofia Goggia alla Fisi, dopo il superG. Per la 32enne di Asino, tornata a sciare quest’anno a dieci mesi dalla frattura di tibia e calcagno, è il 57° podio in carriera.

Di nuovo in pista dopo 2141 giorni Lindsey Vonn. Un ritorno che non ha deluso le attese: scesa con il pettorale numero 31, la regina delle nevi ha terminato la gara al 14° posto con il tempo di 1’16”36, ad 1”18 dalla vincitrice. Decisamente un successo per la statunitense che aveva dovuto chiudere, dopo il bronzo in superG ai Mondiali di Are, il 10 febbraio 2019, una carriera fermata da una lunga serie di incidenti e infortuni.