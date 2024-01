Serie A, a Maresca Inter-Juventus. L’arbitro napoletano al primo derby d’Italia

È Fabio Maresca l'arbitro designato per dirigere Inter-Juventus, l'atteso derby d'Italia in programma domenica alle 20.45. Il fischietto della sezione di Napoli ha vinto il ballottaggio con Guida, l'altro indiziato per la sfida che molto potrà dire sulle ambizioni scudetto delle due squadre. Il 42enne napoletano quest'anno ha diretto nove partite in serie A: due con in campo l'Inter (Inter-Roma 1-0 e Lazio-Inter 0-2) e una con la Juve (Juventus-Lazio 3-1).

Maresca non era stato designato per la scorsa giornata di campionato. Quindi le sue statistiche parlano di 125 presenze in serie A dalla stagione 2013/14. L'ultima apparizione invece risale al 20 gennaio, giorno di Udinese-Milan, nel corso della quale Maresca interruppe il gioco in seguito agli insulti razzisti rivolti da alcuni tifosi friulani a Maignan. A San Siro per Inter-Juventus Doveri sarà il quarto uomo, davanti ai monitor del VAR di Lissone ci saranno Irrati e Di Paolo.

Oltre a quella di Maresca per il derby d'Italia sono state stabilite anche le altre direzioni di gara. Atalanta-Lazio di domenica alle 18 è stata affidata a Marco Guida (Aureliano al Var, Mariani Avar). Pairetto sarà l'arbitro di Frosinone-Milan di sabato alle 18, Piccinini quello di Napoli-Verona di domenica alle 15.