Serie A: alla Juve il derby di Torino, Milan pareggia a Cagliari

. I bianconeri si impongono con i gol di Weah al 18′ e di Yildiz all’84’. Il successo consente alla squadra di Thiago Motta di salire a 24 punti, in compagnia dell’Inter e ad una lunghezza dal Napoli capolista a quota 25. Il Torino rimane a 14 punti.

Dopo un avvio prudente da parte di entrambe le squadre i padroni di casa passano in vantaggio al 18′ al primo tiro in porta. La firma è di Weah con un facile tap-in, ma il vantaggio è quasi tutto merito di Cambiaso. Prova a reagire il Toro, che si procura un calcio piazzato dalla trequarti, la conclusione di Vlasic è respinta dalla barriera. Al 10′ del secondo tempo pericoloso Linetty, un pallone vagante al limite dell’area diventa buono per il centrocampista polacco, il suo destro però trova la respinta di Kalulu. Al 27′ annullato il gol del 2-0 a Weah per un tocco con il braccio. Al 39′ arriva il secondo gol che chiude la partita. Ottimo cross di Conceicao sul secondo palo per l’inserimento di Yildiz, che di testa in tuffo batte Milinkovic-Savic.

Cagliari e Milan pareggiano 3-3. Per gli ospiti a segno Leao, con una doppietta al 15′ e al 40′ e Abraham al 69′, per i padroni di casa Zortea al 2′ e Zappa, autore di due gol al 53′ e all’89’ In classifica i rossoneri sono settimi con 18 punti, i rossoblù agganciano Como e Genoa al 15° posto a quota 10.

Dopo poco più di 60 secondi i padroni di casa sbloccano il match. Angolo calciato da sinistra, Luperto aggiusta appena la traiettoria e sul secondo palo c’è Zortea che, tutto solo, trova un diagonale imprendibile per Maignan. Al quarto d’ora Leao riequilibra l’incontro. Al 40′ ancora Leao a segno per il sorpasso rossonero. Nel recupero gol annullato ai rossoblù. All’8′ della ripresa il Cagliari trova il pareggio. Fofana appoggia di testa debolmente, Zappa si inserisce, si invola verso la porta e batte Maignan per il 2-2. E’ Abraham a riportare avanti il Milan. Pulisic da destra scarica il diagonale, Sherri lo respinge ma l’ex Chelsea e Roma segue l’azione e con il tap-in fa 3-2. Al 44′ arriva il definitivo 3-3 ancora ad opera di Zappa.

“Il nostro problema è stata la difesa, troppe le difficoltà sui cross del Cagliari – ha detto il tecnico del Milan Fonseca – E abbiamo vinto pochissimi duelli di testa, solo il 69%: così è difficile vincere una partita. Un passo indietro? Sì. Davanti abbiamo fatto cose buone, con tre gol non possiamo non vincere partite. Non possiamo prendere gol così”. D’altronde Fonseca lo aveva detto: è più difficile battere il Cagliari che superare il Real Madrid.

Colpo esterno del Parma, che batte in rimonta 2-1 il Venezia e conquista 3 punti importanti nella lotta salvezza. I ragazzi di Pecchia erano passati subito in svantaggio con la rete di Nicolussi Caviglia al 5′, ma sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a Valeri al 17′ e a Bonny al 68′. Parma che sale a 12 punti, Venezia che resta ancorato all’ultimo posto a quota 8

In campo oggi alle 12:30 Atalanta Udinese, alle 15 Fiorentina Verona e Roma Bologna, alle 18 Monza Lazio. Stasera big match Inter Napoli.