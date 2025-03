Serie A, botta e risposta scudetto tra Inter e Napoli. Atalanta ko a Firenze

Lotta scudetto: la 30° giornata di Serie A ci regala un bel botta e risposta tra Inter e Napoli. Nella domenica calcistica, i nerazzurri al Meazza battono 2-1 l’Udinese nel tardo pomeriggio; i partenopei replicano in serata superando con identico punteggio il Milan al Maradona. La squadra campione d’Italia in carica resta comunque al comando con tre punti di vantaggio su quella guidata dal condottiero Antonio Conte. Ma sono state due partite molto sofferte per entrambe le battistrada del campionato nonostante il doppio vantaggio. Copione simile per queste due gare: Inter e Napoli sul doppio vantaggio già nel primo tempo, ma, difesa a oltranza e relativi portieri sugli scudi fino all’ultimo secondo del recupero per stoppare il ritorno di friulani e rossoneri.

Inter-Udinese 2-1. A Milano, padroni di casa sul 2-0 con Arnautovic e Frattesi dopo 29 minuti di gioco. Nella ripresa la rete di Solet riapre i giochi e nel finale è il portiere Sommer a salvare l’Inter con interventi prodigiosi. A livello di rosa, la compagine nerazzurra si conferma una corazzata, però, adesso entra nel vivo la lotta per il sogno “Triplete-bis” dopo quello centrato da Josè Mourinho nel 2010, e necessariamente qualcosa lascerà per strada a livello di risultati. Mercoledi 2 aprile ad esempio è in programma il derby col Milan per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Poi, la settimana successiva ci sarà l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco.

Napoli-Milan 2-1. A Fuorigrotta, invece, azzurri avanti subito con Politano, poi raddoppio di Lukaku. Nel secondo tempo, un Milan sempre più fragile in difesa, fallisce un calcio di rigore con Gimenez che si fa ipnotizzare da Meret, a seguire gol di Jovic e sofferenza finale per il Napoli. A livello fisico, in chiave corsa al tricolore, preoccupa lo stato dei calciatori di Antonio Conte: forse anche per questo nella ripresa si sono abbassati troppo subendo il veemente ritorno del Diavolo. Il Napoli conserva la miglior difesa del torneo con 24 gol al passivo, ma, in queste ultime 8 giornate dovrà subire di meno e soprattutto segnare di più se vorrà scucire il tricolore all’Inter.

Fiorentina-Atalanta 1-0 e ora ammucchiata per la zona Champions. La caduta di Firenze sancisce definitivamente l’uscita della Dea dalla corsa scudetto; anzi, adesso per gli uomini di Gasperini c’è il rischio di essere risucchiati nel gorgo della lotta per l’Europa dove c’è una vera e propria bagarre con tante squadre racchiuse in pochi punti. Quindi per i restanti due posti Champions e per quelli di Europa League e Conference sarà lotta fino alla fine tra Atalanta, Bologna, Juventus, Roma, Lazio (che gioca lunedi all’Olimpico contro il Torino), Fiorentina e Milan. In chiave salvezza, in attesa del posticipo Verona-Parma, il Cagliari in Sardegna rifila un tris al Monza fanalino di coda e si porta a +6 sull’Empoli terzultimo in classifica.