Serie A, i posticipi: un tris di Dybala lancia la Roma, Lazio ribaltata a Firenze

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I due posticipi del lunedi validi per la 26° giornata di campionato e due autentici incroci per l’Europa, squadre romane a corrente alternata. Roma-Torino 3-2, Fiorentina-Lazio 2-1. Stadio Olimpico di Roma: e ora chiamatelo Trybala. Una tripletta di uno strepitoso Paulo Dybala stende un bel Torino. I granata perdono ulteriore terreno nella corsa all’Europa, mentre i giallorossi vedono la zona Champions. Contro il Toro, l’attaccante argentino apre le marcature su rigore in chiusura di prima frazione di gioco, ma, Zapata fa in tempo a riagguantare i padroni di casa. Duvan Zapata conferma così la sua tradizione positiva contro la Roma. Nella ripresa, due autentiche perle della Joya lanciano la squadra di Daniele De Rossi.

I capitolini continuano ad avanzare. Roma sempre al 6° posto in classifica, ma, adesso a -2 dall’Atalanta (che mercoledi 28, però, recupererà la sfida del Meazza con l’Inter) e a -4 dal sorprendente Bologna. Sul taccuino finale anche l’autorete di Huijsen sfortunato su un tiro-cross di Bellanova, tra i migliori in campo. E’ davvero strano che un esterno destro così forte non se lo sia accaparrato una big del nostro campionato: il Cagliari l’estate scorsa lo cedette al Torino per soli 8 milioni di euro. Ottimo calciatore anche in chiave azzurra.

Le magie di Dybala prevalgono sul gioco organizzato di Juric. Nel calcio l’estro e la classe dei giocatori fa la differenza spesso e volentieri: è stato così anche stavolta. Il Torino si ammarica per una gara che ha condotto a lungo, soprattutto nel primo tempo con un parziale di 9-3 nei tiri. I giallorossi hanno accusato la stanchezza per i 120 minuti giocati giovedi contro il Feyenoord; anche se per la verità, l’estremo difensore giallorosso Svilar, eroe di Europa League, non ha dovuto sfoggiare parate sensazionali. Appena si è accesa la stella di Paulo Dybala, non c’è stato niente da fare per quella che prima di questa sfida era la terza miglior difesa del torneo dopo Inter e Juventus.

Fiorentina, vittoria e sorpasso in classifica sulla Lazio. Al Franchi decide una rete di Bonaventura. Successo in rimonta per la Viola che ribalta i biancocelesti passati in vantaggio con Luis Alberto in chiusura di primo tempo. Un vantaggio peraltro immeritato per quanto si era visto in campo fino a quel momento. Nel secondo tempo pareggia Kayode, poi Nico Gonzalez colpisce il palo su rigore prima del gol vittoria dell’ex milanista. Una vittoria meritatissima quella dei gigliati, più di quanto dica in punteggio finale.

A parte il lampo laziale, la Fiorentina domina in lungo e in largo per tutto il match. I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno una sola colpa, quella di non essere riusciti a sfruttare una dozzina di occasioni da rete, tra cui 4 pali: tre colpiti da Gonzalez penalty compreso e uno colpito da Belotti. In tal modo, sono stati costretti a soffrire fino a oltre il 90′ prima di festeggiare tre punti pesanti in chiave prossime Coppe Europee. Sconfitta senza attenuanti per la Lazio di Maurizio Sarri: biancocelesti mai in partita e incapaci di capitalizzare quel gol di Luis Alberto piovuto dal cielo.