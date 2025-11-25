Serie A: il Como travolge il Torino e si porta in zona Europa. Sassuolo-Pisa 2-2

Si chiude con i fuochi d’artificio la 12esima giornata di Serie A. Il Como a Torino regala spettacolo e asfalta il Toro di Marco Baroni per 5-1. Mentre, finisce 2-2 Sassuolo-Pisa con pareggio degli emiliani al 95′. Allo stadio “Olimpico Grande Torino” il protagonista assoluto è Addai, autore delle prime due reti dei lariani: al 36′ e al 52′. Reti intervallate dal calcio rigore trasformato da Vlasic nel recupero del primo tempo; nella ripresa gli ospiti chiudono il conto con i gol di Ramon (minuto 71), Nico Paz (minuto 76) e Baturina (minuto 86). Un successo che consente all’ottimo Como di Cesc Fabregas di piazzarsi in zona Europa: sesto posto con 21 punti. Scavalcata la Juventus di Spalletti che scende così in settima posizione.

Sassuolo-Pisa 2-2. I neroverdi evitano la sconfitta interna contro i toscani solo all’ultimo respiro: zampata di Thorstvedt al minuto 95. Avvio di match scoppiettante: dopo soli 6 minuti, infatti, è già 1-1 grazie al rigore realizzato da Nzola al 4′ e allo splendido sinistro dal limite dell’area dell’ex romanista Matic. Pisa nuovamente avanti nel secondo tempo all’81’ con Meister: destro deviato da Muharemovic che beffa Muric. Gilardino, però, ancora una volta vede sfumare la vittoria in extremis. Curiosità: al Mapei Stadium è stato assegnato uno dei penalty più veloci della storia del calcio: dopo appena 6 secondi. Candé interviene in ritardo su Touré e dopo l’on-field review l’arbitro Di Marco assegna la massima punizione agli ospiti.