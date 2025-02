Serie A, il Milan batte 1-0 il Verona. Ibrahimovic: “C’è tanta fiducia in Conceiçao”

Commenta Ibrahimovic: “Da quando è arrivato Conceiçao il Milan ha fatto quasi come il Napoli capolista. Ho letto tante falsità, non è vero che ho avuto uno scontro con lui. Abbiamo massima fiducia nel nostro allenatore, sarebbe stato bello litigare con lui perché mi manca l'adrenalina” ha detto scherzosamente Zlatan. Adesso su una possibile conferma di Conceiçao nella prossima stagione sarà determinante il raggiungimento del quarto posto e il percorso in Champions League dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria che è costata i play-off. Nell’altro match del pomeriggio Lazio – Napoli è finita 2 a 2. All’Olimpico i partenopei vanno sotto dopo appena 6' per un sinistro fulminante di Isaksen, ma reagiscono e la pareggiano già al 13' con un'incursione di Raspadori, favorita da un rilancio improbabile di Provedel. Nel secondo tempo sempre Raspadori innesca il clamoroso autogol di Marusic. Quando i giochi sembrano chiusi arriva all’87esimo il gol di Dia. Fiorentina – Como alle 12.30, alle 15.00 Monza – Lecce e Udinese – Empoli, alle 18.00 Parma – Roma mentre alle 20.45 sarà la volta di Juventus – Inter. Conclude domani sera questa 25esima giornata di campionato il match tra Genoa – Venezia. Oggi scendono in campoalle 12.30, alle 15.00, alle 18.00mentre alle 20.45 sarà la volta di. Conclude domani sera questa 25esima giornata di campionato il match tra All’Olimpico i partenopei vanno sotto dopo appena 6' per un sinistro fulminante di Isaksen, ma reagiscono e la pareggiano già al 13' con un'incursione di Raspadori, favorita da un rilancio improbabile di Provedel. Nel secondo tempo sempre Raspadori innesca il clamoroso autogol di Marusic. Quando i giochi sembrano chiusi arriva all’87esimo il gol di Dia. , non è vero che ho avuto uno scontro con lui. Abbiamo massima fiducia nel nostro allenatore, sarebbe stato bello litigare con lui perché mi manca l'adrenalina” ha detto scherzosamente Zlatan. Adesso su una possibile conferma di Conceiçao nella prossima stagione sarà determinante il raggiungimento del quarto posto e il percorso in Champions League dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria che è costata i play-off.

, con Reijnders che al 25esimo impegna Montipò e nel secondo tempo con Musah, che spara alto da centro area. Conceiçao leva Walker e Sottil e inserisce Jimenez e Leao. E proprio questi due confezionano il gol che decide la gara: cucchiaio dello spagnolo per il portoghese che al volo mette al centro area dove Gimenez di testa a porta vuota non sbaglia (75'). Standing ovation per il messicano quando è uscito per la sostituzione con Abraham: Gimenez ha infatti segnato due gol in due presenze in campionato.