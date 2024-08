Serie A: il Milan cade a Parma, la Lazio a Udine. Inter e Genoa ok

La Serie A continua ad andare avanti a colpi di sorprese in questo afoso mese d’agosto. Negli anticipi validi per la seconda giornata, il Milan cade a Parma, la Lazio a Udine, l’Inter supera senza problemi il Lecce al Meazza e il Genoa espugna Monza. Dunque, in casa rossonera tira già aria di crisi: per la squadra di Paulo Fonseca un punto in due gare. Primo tempo inguardabile del Diavolo che va sotto per effetto del gol di Dennis Man: secondo centro dopo quello alla Fiorentina per il 25enne attaccante rumeno. Nella ripresa pareggia Pulisic, ma i ducali trovano la rete della vittoria con Cancellieri.

Parma-Milan 2-1. Quello rossonero è un gruppo che ha ancora tutti i difetti del passato. Lento, per niente aggressivo, privo di trame di gioco riconoscibili e soprattutto fragile in difesa, a parte Pavlovic più volte decisivo in copertura. Insomma, è proprio il caso di dire: nuovo Milan, vecchi vizi. Quattro gol subiti in due gare sono decisamente troppi. Autentica difesa colabrodo. Il Parma di Pecchia, invece, è tutto il contrario del Milan: carattere e incisività nelle ripartenze.

Udinese-Lazio 2-1. Brutto passo indietro per la Lazio dopo l’esordio vincente contro il modesto Venezia. Lucca e Thauvin segnano in avvio di partita e di secondo tempo, lanciando la bella Udinese di mister Runjaic. La squadra di Marco Baroni paga un approccio molle e si rende realmente pericolosa solo nel finale, peraltro in superiorità numerica per l’espulsione di Kamara: doppio giallo per lui. Il gol biancoceleste firmato Isaksen arriva in extremis e serve solo a rendere meno pesante la sconfitta laziale.

Inter-Lecce 2-0. I campioni d”Italia si sbarazzano senza problemi del Lecce, sistemano la difesa e danno segnali di crescita. Senza Lautaro e con Thuram e Taremi in attacco, la compagine di Simone Inzaghi sblocca il match con un guizzo di Darmian. Chiude il conto Calhanoglu dagli undici metri. Il turco si conferma un autentico cecchino dal dischetto con 18 rigori di fila realizzati in maglia interista in tutte le competizioni; sono diciassette consecutivi in A tra Inter e Milan. Mai un errore. Specialista.

Monza-Genoa 0-1. In casa dei brianzoli decide un gol di Pinamonti. Pertanto, dopo il bel pareggio con l’Inter alla prima giornata, Gilardino batte Nesta grazie al bel colpo di testa del centravanti. Padroni di casa mai realmente pericolosi e il confronto dell’U-Power Stadium, sorride solo al tecnico rossoblù. In chiusura di primo tempo è letteralmente spettacolare la torsione di testa dell’attaccante che vale i tre punti.