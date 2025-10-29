Serie A: il Napoli vince a Lecce e resta in vetta. Pari Atalanta-Milan

E’ di nuovo campionato. Spezzatino infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. Lecce-Napoli e Atalanta-Milan hanno aperto le danze come gare in programma. I partenopei vincono 1-0 al Via del Mare e tornano da soli in testa alla classifica, mentre a Bergamo finisce 1-1 tra orobici e rossoneri. In terra salentina, gli azzurri di Antonio Conte dominano il primo tempo senza però trovare il guizzo vincente. Nella ripresa poi sono i padroni di casa a crescere e ad avere la grande occasione del vantaggio.

Le sliding doors del match. Minuto 56, calcio di rigore per il Lecce concesso per fallo di mano di Juan Jesus: Milinkovic-Savic, portiere specialista nei tiri dal dischetto, para la conclusione del 17enne Francesco Camarda. Scampato il pericolo, i campioni d’Italia al 69′ trovano il gol vittoria grazie a un colpo di testa di Anguissa su calcio di punizione battuto da Neres. Tipico doppio episodio da porte girevoli che lancia la squadra con lo scudetto sul petto.

Atalanta-Milan 1-1. Pronti via e Diavolo in vantaggio. Al quarto minuto gli ospiti sfruttano alla grande, e con un pizzico di fortuna, la prima occasione della gara: tiro dal limite dell’area di Samuele Ricci e deviazione di Emerson che batte Carnesecchi. Veemente, però, la reazione della Dea che trova il pareggio al 35′ per merito di Lookman ben servito da Pasalic. Nel secondo tempo occasioni da una parte e dall’altra, soprattutto da palla inattiva, ma, il risultato non cambia. Il Milan scende a -3 dal Napoli capolista, l’Atalanta conserva l’imbattibilità ma allunga a 7 la striscia di pareggi con Juric sempre più “Mister X”.