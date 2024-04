Serie A: il punto sul campionato dopo il tris Genoa al Cagliari

Genoa-Cagliari ha completato quest’altro spezzatino valido per il 34esimo turno di Serie A. E a quattro giornate dal termine, solo tre verdetti sono aritmetici: l’Inter campione d’Italia, il Milan certo di partecipare alla prossima Champions League e la Salernitana retrocessa in Serie B. Il resto verrà deciso in un entusiasmante rush finale: sia nella corsa all’Europa, che nella lotta salvezza. In tutto questo, proseguono i festeggiamenti interisti per il tricolore della seconda stella. Tornando al “Monday Night”, il 3-0 con cui il Genoa liquida il Cagliari a Marassi, mette nei guai i sardi di Claudio Ranieri. Sul tabellino della sfida del Ferraris spiccano i marcatori genoani Thorsby, Frendrup e Gudmundsson.

La corsa ai numerosi posti per le Coppe Europee. Questa stagione, alla luce del ranking italiano e di altre situazioni, tanti club possono sperare fino all’ultimo di conquistare un posto in Champions, in Europa League o in Conference League. Peraltro, le speranze di certe squadre s’intrecciano con la fame di punti delle compagini in lotta per non retrocedere. Non a caso, il Bologna, sempre saldo in quarta posizione, stecca in casa contro l’Udinese, rischiando anche di perdere.



I problemi di Juve, Milan e Napoli. Il pareggio finale tiene i felsinei a -2 dalla Juventus: squallido 0-0 casalingo per i bianconeri contro un Milan ormai in disarmo nonostante il secondo posto. A fine stagione il tecnico Stefano Pioli andrà via per fare posto all’ex allenatore di Real Madrid, Siviglia e nazionale spagnola Julen Lopetegui. Manca ancora l’aritmetica, ma, dopo il 2-2 interno contro la Roma, il disastrato Napoli campione d’Italia uscente, di fatto dice addio alle residue speranze di centrare la qualificazione alla prossima Coppa Campioni.

Roma stanca, Atalanta inarrestabile, Lazio in ripresa. I numerosi impegni in Europa League sembrano al momento pesare più sulla Roma che sulla meravigliosa Dea. Stagione memorabile e storica quella della straordinaria compagine bergamasca: in piena corsa per la Champions (6° posto a -2 dalla Roma ma con una gara ancora da recuperare), in finale di Coppa Italia e in semifinale di Coppa Uefa. Chapeau ai terribili ragazzi del Gasp. I nerazzurri sanno solo vincere. Tudor invece ha rimesso in carreggiata la Lazio rilanciandola nella corsa all’Europa che conta. Contro il Verona sabato scorso è arrivata la terza vittoria di fila; e alla luce del calendario favorevole, da qui alla fine i biancocelesti possono vincerle tutte.

L’animata lotta per gli ultimi due posti che portano tra i cadetti. Il Sassuolo, sempre penultimo con 26 punti, pare aver gettato la spugna alla luce del 5-1 rimediato in casa della Fiorentina. A questo punto, dando per salvo il Lecce a quota 36, continuano a tremare: Cagliari (32 punti), Verona (31), Frosinone (31), Empoli (31) e Udinese (29 punti). La terza retrocessa uscirà da questo lotto di 5 squadre. L’aritmetica tiene ancora in vita il Sassuolo, anche se i calciatori di Ballardini sembrano ormai rassegnati alla retrocessione; anche se la speranza è sempre l’ultima a morire.